El liderazgo de Joaquín

Cuatro meses después, Joaquín Sánchez regresó al once titular del Betis. Dos lesiones consecutivas lo apartaron del equipo tras un gran inicio de temporada y ahora le estaba costando recuperar la confianza de Víctor Sánchez del Amo. El portuense, comprometido como siempre con su Betis, lideró a los verdiblancos en un día señalado y que se había complicado por los percances de Rubén Castro, Dani Ceballos y Sanabria.

Tenía ganas Joaquín de volver a sentirse importante y lo hizo desde el primer minuto, en el inicio del 1-0, aunque sería en la recta final del primer tiempo cuando el portuense tiró de su manual para tener la pelota y casi ampliar la ventaja con su excelente golpeo a balón parado. Esa faceta había quedado casi en el olvido del equipo desde su ausencia y ante el Eibar de nuevo fue un recurso para generar peligro.

Joaquín pidió a sus compañeros en el descanso que tuvieran más tiempo la pelota

"Como profesional y futbolista quiero jugar siempre, pero también asumo poder tener un rol diferente ahora. Lo que quiero es jugar y es lo que necesito en estos momentos, y ver que el entrenador confía en mí. Hay futbolistas de entrenar y otros de jugar, y yo soy de jugar. El que entrena bien juega menos. El que entrena regular es porque sabe que juega bien", afirmó ayer Joaquín, protagonista nocturno en la televisión oficial de la entidad verdiblanca.

"Siempre me ha pasado, me he puesto bien cuando he disfrutado jugando y he cogido la forma", señaló el portuense, que incluso envió un mensaje a su manera al entrenador de cara al encuentro del próximo domingo en Vigo: "Como me quite lo puedo coger por los huevos... Eso seguro (risas). Antes de la lesión se decía lo de la segunda juventud, cómo está Joaquín, cómo tira del carro. Desgraciadamente me lesiono y ahora los comentarios eran otros. Sé mi rol, lo que puedo dar y para qué estoy aquí, tenga o no minutos".

Hasta el momento, Joaquín ha disputado 22 encuentros del campeonato liguero para un total de 1.267 minutos, el décimo jugador de la plantilla. Tres goles -segundo máximo realizador del equipo junto a Sanabria y Álex Alegría- y cuatro asistencias es la aportación estadística del portuense, que se ha convertido además en un comodín para el ataque. "Este año he jugado en varias posiciones: interior, mediapunta o delantero. En el medio he jugado con Víctor antes de lesionarme, pero para mi fútbol me desgasta una barbaridad y me limita mucho. Arriba me siento cómodo. En mi primera etapa en el Betis también me gustaba jugar ahí. Se tiene mucha libertad, y aunque también se hace un trabajo defensivo puedo disfrutar en esa posición", afirmó el domingo el capitán bético, que fue el primero en alzar la voz en el intermedio para pedirle al equipo que tuviera más la pelota.

"Cuando tengamos el balón, vamos a tener un poco de paciencia, señores. Cuando se pueda vamos a tenerla y si no buscamos en largo", espetó Joaquín a sus compañeros en el mismo túnel de vestuarios antes de salir para el segundo tiempo. "Había momentos en que podíamos tener más el balón, pero por el nerviosismo siempre queríamos ponerla en largo y buscar a Álex (Alegría), que es poderoso en eso. Álex sí, pero yo por arriba nunca. He metido goles de cabeza, pero el fútbol por abajo", comentó el portuense sobre el juego del equipo, al que también afectó el enfado de la grada.

"El ambiente no es el más idóneo, pero se entiende. Desgraciadamente vivimos momentos que son difíciles y el bético no lleva 14 ó 15 meses sino años ilusionándose con algo que ya vivió en su día", expresó Joaquín, que sí tuvo palabras de confianza para los dirigentes: "El presidente es joven, lleva poco tiempo en un club como el Betis difícil ahora mismo, pero se está dejando la vida. En las reuniones nos transmiten tanto él como el vicepresidente que están intentando cambiar, mejorar y buscar soluciones. Los proyectos no se hacen de la noche a la mañana".

En la hora de la verdad, de nuevo apareció Joaquín para tirar del Betis. "No había podido disfrutar ni de la Semana Santa", indicó el portuense, el líder espiritual del vestuario: "Estaré para lo que el Betis necesite. Me lo he ganado, pero también el Betis me lo ha dado todo".