La madurez, punto clave para Víctor

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, volvió a mostrar ayer, en la rueda de prensa previa a la cita de esta noche en Butarque, su ilusión por seguir de cara a la próxima temporada, hablando de la falta de madurez de su equipo como principal motivo de la falta de regularidad en los resultados: "Esa irregularidad de resultados es un indicativo claro de la falta de madurez que todavía tiene este equipo. Tengo una ilusión tremenda porque vemos que, día a día, el trabajo y crecimiento del grupo es importante. Eso nos va a permitir dar ese pasito adelante para poder alcanzar la regularidad en los resultados".

Cuestionado sobre la posibilidad de que Rafael Salas sea nuevo presidente del Betis, el técnico madrileño no entró en esa cuestión: "Es un tema que tampoco me compete a mí. Estamos centrados en lo deportivo y no voy a hacer ningún comentario". En la misma línea se mostró Víctor al ser preguntado por la situación de la renovación de Adán: "No es este el momento de hablar sobre planificación, renovaciones ni fichajes. El partido de Leganés es lo que nos ocupa la cabeza y para todas esas cuestiones está la dirección deportiva. Lo que he dicho siempre. Cuando haya que hacer una comunicación al respecto sobre una cuestión de planificación, es el club el que tiene que tomar la iniciativa para decir cómo y cuándo se comunica. Al entrenador no le corresponde esa parcela. Sólo miramos al Leganés".

Una cita que espera el preparador verdiblanco sea de gran intensidad, debido a lo mucho que se juega el cuadro blanquiazul: "Sabemos las características del partido por la clasificación del Leganés, con tres puntos de ventaja sobre el descenso y encarar el partido como una final. Quieren dar un paso adelante y nuestro objetivo es ganar el partido y así nos hemos preparado. Va ser un partido intenso, con muchas disputas y para eso tiene que estar el colegiado. Nos van a exigir estar a un nivel físico muy alto para competir en ese tipo de juego. Buscaremos aprovechar las situaciones en las que podemos hacerles daño. Le damos la máxima importancia y respeto al partido. Nuestros jugadores no se desconectan".

Por último, Víctor explicó los motivos de la baja de Dani Ceballos: "No ha podido entrenar ningún día de la semana con el grupo debido a un problema en un tobillo que viene arrastrando desde hace tiempo debido a los golpes que ha recibido y por una sobrecarga. Creemos que va a estar para entrenar la semana que viene con el grupo. De hecho, ha estado ya haciendo sesiones de rehabilitación. No está listo para competir al cien por cien. En cambio, sí hay compañeros que lo están".