En las manos de Serra

Tras el fracaso de temporada y con dos sonrojos para el bético como las derrotas ante Alavés y Leganés, el proyecto de Ángel Haro y José Miguel López Catalán quedó finiquitado, con lo que ambos han aceptado la llegada de Lorenzo Serra Ferrer como única forma de enganchar nuevamente al bético, pese a que hace apenas un año renunciaron al balear al entender que su idea de Betis no pasaba por una vuelta al pasado. Ahora, con Serra al frente del área deportiva, el rol tanto de Haro y Catalán queda minimizado y a la sombra del que fuera uno de los mejores entrenadores de la historia bética.

El nombre de Lorenzo Serra siempre ha estado en la mesa de los dirigentes y hace un año casi lo conocieron a la fuerza en la Feria. "Sólo hubo una reunión de cortesía", señaló entonces López Catalán. Con anterioridad, y tras el descenso de 2014, el balear también estuvo a punto de regresar a Heliópolis -de hecho, llegó a trabajar en la sombra tras la aprobación de Francisco Estepa, administrador judicial por aquellas fechas, y Manuel Domínguez Platas, el presidente-, pero su situación en el Mallorca, en el que permanecía como accionista, no le permitió volver al Betis. Meses después y ya con este asunto resuelto, Estepa prefirió la opción de Pepe Mel para regresar a Primera meses después.

Eder Sarabia, segundo de Quique Setién, reconoció el interés del Betis en el entrenador

El regreso de Serra, que llega esta noche a Sevilla y está previsto que presencie el partido del domingo ante el Atlético antes de ser presentado a comienzos de la próxima semana, significa la vuelta de un símbolo a la entidad verdiblanca. Ese efecto ya se ha notado entre una gran parte de béticos que tiene en su memoria al equipo que el mallorquín lideró desde el banquillo. Su tarea ahora será bien diferente, pero su discurso, como el de ayer en los medios oficiales, siempre conecta con el aficionado.

"La ilusión es más alta que en la primera y la segunda etapa, porque esto es distinto y porque yo en el Betis solo tengo agradecimiento y muchas cosas que devolver", manifestó Serra, que se refirió a las responsabilidades de su nuevo cargo: "Es distinto al trabajo que estaba haciendo en estas dos etapas anteriores. Aquí se trata de unirme al grupo. Un grupo que tiene estar unido, mentalizado, convencido de lo que es el Betis y lo mucho que tenemos que hacer para acercarlo a esta meta que hace tiempo que me quedó grabado en la mente en relación a lo que es lo social, a lo bético, a lo que demanda la historia de este gran club. Acercarlo a lo que es la dimensión social y nos falta muchísimo por hacer". El balear, además, no se ve incompatible con la figura de Miguel Torrecilla. "Para mí, si somos gente que sabemos en qué club estamos, si somos responsables, consecuentes, con una actitud reforzada y ganadora, no hay ningún problema. Yo me sumo y acepto a cualquier profesional que esté en esta línea", aseguró Serra, que, además, dejó a un lado la crispación del ambiente para indicar que primero hay que enganchar al bético: "Cuando hay desavenencias y hay unas turbulencias muy fuertes en cualquier institución, se nota. Esto se filtra en el vestuario y se filtra en los mandos. Pero cada uno tiene que aguantar un poco su vela. Aquí todos somos profesionales y tenemos, antes que exigir, dar. Y si damos uno, vamos a recibir 100.001. Aquí se tiene que autoexigir muchísimo porque así lo demanda lo que es la doctrina bética".

La primera tarea para Serra será el nombramiento del nuevo entrenador y, por ahora, Quique Setién sigue estando bien colocado en los planes de la entidad. Ayer, el segundo del cántabro en la Unión Deportiva Las Palmas, Eder Sarabia, admitió esa posibilidad de recalar en Heliópolis. "Nos motiva que nos quieran en otros clubes, creo que sí hay un interés del Betis", manifestó en Radio Marca, en lo que fue la respuesta a las palabras de Haro en las que admitió que le gusta el fútbol que realizan los equipos de Setién.

El agotamiento del proyecto de Haro y Catalán ha favorecido el regreso de Serra. Hoy llegará el balear a la capital andaluza para ponerse al frente de la planificación, con plenos poderes en los asuntos deportivos. Y con más ilusión que nunca.