El mediocentro, esa posición clave para Quique Setién

En las conversaciones entre Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién sobre la planificación de la plantilla de la próxima temporada, ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la columna vertebral del equipo con un mediocentro posicional, una de las principales carencias de la pasada temporada.

Esto ha llevado a que Serra esté realizando un amplio sondeo al mercado de pivotes, con la intención de encontrar el más adecuado para las condiciones del Betis de Setién. Ayer desde Valencia, la web plazadeportiva.com informó del interés verdiblanco en el argentino Enzo Pérez, al cuya salida Marcelino no pondría excesivos problemas.

El principal impedimento para el Betis estaría en la altísima ficha que el centrocampista tiene en el conjunto ché, además de que Enzo Pérez estaría en la agenda de otros clubes con mayor poderío económico que el verdiblanco, que, eso sí, se habría posicionado por si finalmente entrase dentro de sus parámetros.

El de Enzo Pérez no es el único nombre que se maneja en la secretaría técnica verdiblanca, aunque Serra y Setién prefieren no correr prisa y sí esperar a que se ponga a tiro el jugador que se considere ideal para reforzar ese puesto clave en los planes del entrenador. El fútbol que propone el cántabro requiere de un pivote que disponga de una buena salida de pelota, pero que a la vez aporte un plus de agresividad en la recuperación del balón, un factor que aumentar el equilibrio táctico de la medular.

Al igual que con el medio centro, Setién y Serra también consideran importante la llegada de un central, que no necesariamente sería zurdo aunque sí se pretende que se pueda desenvolver en ese perfil. Como ha venido informando este periódico, uno de los nombres que aparece en la agenda de los técnicos es el del gaditano Chico, quien estaría encantado de recalar en Heliópolis después de haber puesto fin a su etapa en el fútbol árabe.

Los dirigentes verdiblancos ya se pusieron en contacto con el central para conocer sus pretensiones y ambas partes decidieron tomarse un tiempo de reflexión. Todavía faltan más de tres semanas para que el Betis inicie la pretemporada, por lo que no existen excesivas prisas para reforzar al equipo y sí el deseo de que los fichajes sí supongan un salto de nivel en la plantilla.