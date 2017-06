"Tras los grandes, tenemos el mejor centro del campo de la Liga", aseguraba Miguel Torrecilla, ex director deportivo del Betis, en más de una ocasión, la temporada pasada. Y la realidad es que con la llegada de Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién la medular, después del rendimiento de esta última campaña, sufrirá una importante reestructuración de cara al próximo curso, pues la entidad heliopolitana busca jugadores que se adecuen al estilo de juego que quiere implantar el cántabro. Pero para ello, el cuadro verdiblanco necesita dinero y eso podría llegar con la salida de varios centrocampistas que se encuentran en la plantilla actual, como es el caso de Petros y de Jonas Martin.

En el caso del brasileño, según informó ayer globoesporte.com, el Sao Paulo y el ex futbolista del Corinthians habrían alcanzando un acuerdo en cuanto al salario a percibir, quedando sólo que el Betis acepte la propuesta del cuadro paulista, que habría ofrecido 2,5 millones de euros por el 50% del pase, pues la otra mitad pertenece a los agentes de Petros -el Betis pagó al Corinthians casi 1,3-. De hecho, el propio centrocampista habría pedido a la entidad de Heliópolis que valore bien la propuesta recibida, pues no oculta su deseo de poder cambiar de aires pese a haber renovado su contrato a mitad del curso pasado hasta el año 2020. La pérdida de protagonismo en la segunda vuelta de la recién acaba temporada -sólo jugó de inicio en cinco de los últimos 15 encuentros ligueros-, su deseo de regresar al fútbol de su país y el hecho de que no sea un jugador clave para la dirección deportiva, con Serra Ferrer al frente, podría hacer que la etapa de Petros como bético llegue a su final.

El próximo martes se abre el mercado de fichajes en Brasil y todo apunta a que a principios de la semana que viene la salida del jugador de Juazeiro sea definitiva y se una al Sao Paulo.

La marcha de Petros se uniría a la que se produjo en el pasado mercado de invierno con Felipe Gutiérrez, que se encuentra en las filas del Internacional de Porto Alegre (Serie B). Además, Jonas Martin sigue teniendo buen cartel en Francia y su salida no está descartada, tras el fuerte interés mostrado por el Caen y, sobre todo, el Angers, que ve en el ex del Montpellier el recambio ideal de Cheikh Ndoye, capitán y medio centro senegalés que no renovará su contrato cuando finalice el próximo 30 de junio. El Betis, según informó Miguel Torrecilla, pagó 2,6 millones de euros (cláusula de 35 millones) por Jonas Martin, cantidad que en Heliópolis, sotto voce, aseguran que podrían recuperar para invertir en otros centrocampistas que puedan ajustarse más a la idea de juego que Setién quiere implantar en el conjunto heliopolitano.

Y uno de esos futbolistas para la medular que pretende el Betis con más fuerza es el de Canales. Al futbolista cántabro, muy del agrado de Setién, le resta un año de contrato con la Real Sociedad, pero ya le ha comunicado al cuadro donostiarra su deseo de salir, rechazando la propuesta de renovación que tenía encima de la mesa. El cuadro vasco busca hacer caja con la venta de su centrocampista -pretende una cantidad que rondaría los seis millones de euros-, mientras que la salida de Granero, otro jugador bien valorado por la dirección deportiva verdiblanca, es más factible, pues a pesar de que le resta también un año más de contrato tiene el compromiso de la Real de dejarlo marchar.

Mosquera, Federico Valverde o Mikel Merino, entre otros futbolistas, son nombres que también baraja y gustan en un Betis que de cara a la campaña venidera podría ver reestructurada su medular con varias caras nuevas.