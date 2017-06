Al mercado con firmeza

El Betis, con Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién al mando de las operaciones, opera en el mercado en busca de las primeras opciones de las listas que manejan para las diferentes posiciones que pretenden reforzar, y una de ellas, para el centro del campo, es la de Canales. Como publicó ayer este diario, se ha producido un avance en las negociaciones. La sintonía entre el actual entrenador del cuadro verdiblanco y el futbolista de la Real Sociedad es total y todo está a expensas del acuerdo económico entre clubes, solicitando el cuadro donostiarra 2,5 millones de euros (más una serie de variables) de los 3,5 que tuvo que pagar en su momento al Valencia -tiene un porcentaje de una posible venta- para hacerse con los servicios del futbolista cántabro, que no comenzará la pretemporada con el equipo de Anoeta. De hecho, la idea de Canales es tener nuevo equipo en los próximos días para comenzar el trabajo de verano des de el inicio, y no alargar más un futuro que parece ligado al equipo verdiblanco, que le pondría encima de la mesa un contrato de varias temporadas para poder hacer frente a la alta ficha que tiene el futbolista que pertenece todavía al cuadro blanquiazul.

Dani Ceballos se despide de su amigo Petros

Dani Ceballos se despidió ayer de Petros, que jugará en el Sao Paulo, con una carta que publicó en las redes sociales. "Llega la hora que nunca quisiera que llegara… Es el momento de despedirme de ti. Gracias por ayudarme siempre en los momentos más difíciles y por darme buenos consejos. He aprendido mucho de ti y de tu humildad. Has sido un apoyo constante para mí, hemos compartido risas y momentos inolvidables. Lo más bonito del fútbol son los amigos que da para toda la vida y tú eres uno de ellos. Te echaré mucho de menos, has sido fundamental para mí y te deseo lo mejor. Te conocí como compañero de equipo y hoy me despido de ti como un hermano", escribió el utrerano, que recibió la respuesta del brasileño: "Renueva ya que el Betis te necesita".