El miedo al pasado como primer argumento

La candidatura de Ahora Betis Ahora atisba la posibilidad del cambio, y el único argumento que utiliza de cara a la junta del próximo viernes de cara al bético es el miedo al pasado y al caos que se produciría en el club si la cúpula dirigente actual no continúa al frente de un proyecto que se ha quedado sin argumentos defendibles. Esto se reflejó este martes en la intervención que el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro, tuvo en los medios oficiales, con un mensaje muy definido: "Lo que no es el futuro es el pasado. Es nuestra opción o el pasado. Entiendo que haya algunos béticos a los que no les guste esta opción, pues que presenten otra opción. Lo que no deben hacer es asociarse a gente que ha hecho daño al Betis, que están inhabilitados por hacer daño al Betis, que están en procedimientos judiciales por hacer daño al Betis. Eso no se debe olvidar nunca".

LAS FRASES Posibilidades

"Entiendo que haya béticos a los que no les guste esta opción, pues que presenten otra" Futuro

"Queremos implementar un plan estratégico que esbozará hacia dónde iremos en los próximos años"

Justificar el fracaso de ABA con el pasado es el mismo argumento que han utilizado los rectores anteriores del Betis en estos casi siete años ya de vulgaridad. Tiene Haro muy claro, además, cuál es la maniobra de la parte de Manuel Ruiz de Lopera y Bitton Sport: "El cese y el nombramiento del órgano de administración ya lo hicieron después de la Junta del 23 de septiembre, aprendieron la lección y ahora no están incluyendo el punto de cese y nombramiento porque saben que en una sociedad anónima se puede producir el cese de administradores sin necesidad de que esté en el orden del día". Si finalmente se ejecuta ese punto, el máximo dirigente bético entiende que la entidad sería un caos hasta que se produjera una nueva junta, esta vez extraordinaria (de nuevo, usa la teoría del miedo al pasado): "Desde ese momento hasta la formación de un nuevo órgano de administración, el club estaría descabezado. Estarían los directores de área, pero ni tendríamos una representación en la Liga ni en la Federación Española. El club estaría durante un mes y medio en una situación un tanto caótica". Cabría ahí preguntarse por qué se sentó a negociar con ese pasado llamado Lopera y Oliver.

El presidente reconoce errores como el de Poyet, pero obvia la eliminación en la Copa

Incluso, Haro habló del hecho de que la abstención favorece a Farusa (otra vez el miedo como argumento): "Parten de un 24,55% y nosotros dependemos de que todos esos béticos sumen. Si ese bético que ha sumado con nosotros se abstiene, son votos que se restan y hace que no lleguemos a ese límite que tenemos. Ellos lo tienen fácil porque con dos personas suman ese 24,5 %". Y como maquillaje, Haro hizo una autocrítica vacía sin mención al fracaso en la Copa del Rey: "Reconozco que hay errores. El cambio del entrenador es un error en sí mismo. Si cambias uno tras 11 jornadas es que la temporada no está siendo como tú la habías planteado, por lo que somos críticos. Tomas decisiones empresariales, abres una línea de negocio; te equivocas, rectificas. Lo que hay que tener es valor para poder cambiar y reaccionar a tiempo". El matiz está en que el Betis es un club de fútbol y no una empresa de cualquier otro ámbito y las decisiones sobre fútbol son erróneas al llevar la entidad una cúpula dirigente sin sabiduría futbolera.

Aun así, Haro finalizó su intervención obviando los numerosos errores cometidos hasta el momento y pidiendo un nuevo voto de confianza para hablar de un plan estratégico para los próximos años: "Tenemos que implementar el plan estratégico, que ya está terminado y que esbozará hacia dónde nos dirigimos en los próximos 3-4 años".