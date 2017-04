Diez minutos para olvidar

Apesadumbrados por el fondo y la forma. Así comparecieron los jugadores béticos en la zona mixta, en la que lamentaron esos diez minutos en los que el Alavés le dio la vuelta al partido.

"Nos fuimos al descanso con un resultado favorable y en la segunda mitad, en diez minutos, nos han metido tres goles. Desgraciadamente, no es la primera vez. Llevamos sufriendo estos errores toda la temporada. No podemos tener esa desconcentración porque se te va un partido y terminas con un resultado muy duro. El equipo venía obteniendo resultados positivos, con una imagen bastante buena contra el Athletic, y se ha ido todo al garete en diez minutos. Hay que intentar pasar página porque no queda otra, pero nos quedamos con una sensación muy dolorosa por dentro", indicó Joaquín, que continuó analizando lo sucedido tras el descanso: "Normalmente hablamos de salir fuerte en los primeros minutos, hacer una presión alta pero, desgraciadamente, esas pérdidas y esos contragolpes nos han perjudicado. En esas contras nos han matado y ya te ves con un resultado muy amplio, con una sensación muy negativa dentro del campo". Y es que el portuense admitió la impotencia final del equipo: "La sensación que te queda es que no hemos sabido reaccionar ni hemos encontrado la fórmula de tirar hacia delante y buscar el empate. No ha sido así e incluso nos han matado a la contra. La sensación es muy mala".

Igual de contundente se expresó Rubén Pardo, que justificó los pitos de la grada. "Claro que entiendo su enfado, hemos hecho una primera parte seria, y luego, en 10 minutos no podemos tirar el partido a la mierda. Tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir. Estamos jodidos, no nos puede pasar esto, menos en nuestra casa y ante nuestra gente. Sabíamos que el Alavés es complicado, pero no se nos puede escapar el partido en 10 minutos. Hablamos de que había que salir concentrados, porque iban a apretar, pero en diez minutos nos han matado el partido".

El último protagonista en la zona mixta fue Rafa Navarro, que también apuntó a ese inicio del segundo tiempo como el factor decisivo de la derrota. "Es un resultado duro, sobre todo después de la primera parte que hemos hecho, que ha sido bastante buena. No podemos salir así en los primeros minutos de la segunda mitad. El partido lo hemos perdido nosotros. No hemos salido con la tensión suficiente que debemos tener", argumentó.