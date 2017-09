Y en mitad del debate... el Dépor

Llega para el Betis esta tarde el segundo partido de la temporada en el Benito Villamarín en pleno debate sobre el estilo de juego que intenta implantar Quique Setién. Una previa marcada por los coletazos, todavía, sobre lo sucedido en Villarreal. Aquella jugada desafortunada de Adán, un gol con 17 toques... ¿Resultado? 3-1. No hay debate. Y a otra cosa... En este Betis actual la única urgencia es ganar, y después, volver a ganar... Está bien intentar implantar un estilo de juego, una idea, pero siempre con buenos resultados por delante, si no... La única idea es ganar. Luego queda si el estilo gusta, o no, o si hay mimbres para aplicarlo. Eso sí, Setién va de frente y ayer lo volvió dejar claro indicando que cuando el club verdiblanco lo firmó éste ya sabía cuál era su idea y que su estilo es innegociable, pero falla el cántabro en querer defender su forma de ver el fútbol con el fracaso de estos últimos años, cuando la razón de tal mediocridad no es una cuestión de estilo de juego, sino del hecho de que han pasado innumerables entrenadores, jugadores, directores deportivos y el nivel futbolístico de los dirigentes es mínimo. El debate puede ser largo, pero en mitad de éste asoma el Deportivo...

El partido, al igual que el del Celta, es clave para los verdiblancos, teniendo en cuenta que después visitarán el Santiago Bernabéu, jugarán en casa contra el Levante y viajarán a San Sebastián, de ahí que de no ganar hoy empezarían a mirar ya muy de cerca la zona baja de la tabla. Además, una victoria permitiría al equipo de Heliópolis ganar un poco de tranquilidad y a los jugadores coger confianza para seguir puliendo el sello que desea establecer el preparador bético. Y para ello, Setién medita algún cambio en el once con respecto al equipo titular en Villarreal, entrando en el once Mandi y Guardado, con la duda de ver quién acompañará al mexicano (Camarasa o Narváez), con Joaquín y Tello en las bandas y, arriba, Sergio León.

El conjunto gallego sólo ha conseguido un punto de nueve en las tres primeras jornadas

Y enfrente tendrá el Betis al Deportivo de Pepe Mel, creándose durante la semana otro debate sobre cómo debe recibir el público del Villamarín al que fuera entrenador verdiblanco en dos etapas diferentes. Ahora, el preparador del Dépor llega a la capital hispalense con el fin de conseguir la primera victoria en el presente campeonato, después de empezar la temporada con un bagaje de un punto de nueve posibles, de ahí que medite tomar varias decisiones en cuanto al equipo a poner hoy en liza.

Uno de los cambios será obligado por la lesión de Mosquera, mientras que al menos otros dos serán por decisión técnica, ya que el técnico madrileño ha dejado sin convocar a Sidnei y Bruno Gama. Así, Celso Borges y Fede Valverde aspiran al centro del campo, Arribas tiene muchas opciones de suplir a Sidnei y Emre Çolak volvería para jugar de enganche. También podría haber novedades en la portería, con el estreno del rumano Pantilimon por Tyton, y posibilidades para Bakkali en la banda izquierda, sin descartar la posibilidad de que juegue de inicio Lucas Pérez acompañando a Adrián y Andone.

El Deportivo ha perdido los dos encuentros que disputó en Riazor esta temporada y su único resultado positivo lo obtuvo a domicilio, ante el Levante (2-2), aunque dejó escapar una ventaja de dos goles y su rival empató con diez jugadores en el campo. He ahí la necesidad de los blanquiazules de lograr un resultado positivo ante el Betis, y para ello intentarán hacerse fuertes en el centro del campo y aprovechar los espacios que su rival pueda dejar, mientras que los de Setién buscarán salir con una intensidad alta desde el inicio para sacar beneficio del bajo nivel que hasta el momento está mostrando la zaga deportivista, con el buen hacer arriba de Sergio León, que se encuentra en plena racha goleadora.

Además, el equipo gallego se encontrará un gran ambiente en las gradas del feudo heliopolitano, donde la afición bética espera que su equipo pueda ofrecer la buena imagen que mostró en algunos momentos del partido ante el Celta y en la primera media hora el pasado domingo, y no lo que vino después. De lo contrario, el debate irá in crescendo. Y luego, el Real Madrid...