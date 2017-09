Un modelo para años venideros

La recién estrenada vicepresidencia deportiva del club concluyó la medianoche del pasado viernes su primera tarea al tiempo que se agotaba el periodo de fichajes. Desde mayo, fecha en la que Lorenzo Serra Ferrer recaló en Heliópolis para liderar la planificación de la plantilla, han sido tres meses de denodado trabajo. El balance cuantitativo del proyecto habla por sí solo: 30 movimientos en el plantel-20 bajas y 10 altas- y 28 millones de inversión, el séptimo más elevado de Primera. El balance cualitativo del plan, por su parte, fue valorado anoche en la televisión oficial del club por Serra Ferrer, quien destacó la "coherencia" y la esperada "identificación" del beticismo con el proyecto confeccionado.

El técnico de Sa Pobla, quien aseguró que presenciará el domingo in situ el choque frente al Villarreal pese a que se tomará unos días de asueto, calificó de "positiva" la tarea que lo ha tenido ocupado durante el periodo del mercado estival, inspirada en dos valores principales, afirmó el mallorquín: "coherencia e identidad", un carácter de equipo que propicie la comunión de los aficionados con su equipo. "Ahora tenemos que demostrar que estas ideas tienen rendimiento en el terreno de juego y que el bético se sienta identificado con su equipo", explicó el vicepresidente deportivo bético.

Buscando en todo momento el término más adecuado para trasladar su mensaje y estableciendo un modelo de actuación para lo venidero, Serra Ferrer entró en materia, en su materia, extendiéndose en las pautas generales seguidas durante el verano. Desde el primer instante, aclaró el mallorquín, el objetivo fue construir un plantel "sólido, con experiencia y con calidad".

La labor ha sido titánica. Nada menos que tres decenas de movimientos -pese a que la idea primigenia de los dirigentes se limitaba solamente a contados retoques- y la reunión de un grupo de futbolistas "ilusionados". No obstante, tan ardua ha resultado la planificación, incluido el trago de dar de baja a una veintena de profesionales, que fue el propio Serra Ferrer quien se encargó de adelantar que las futuras planificaciones no deben superar en total las "cuatro o cinco altas o cuatro o cinco bajas. Es lo que me gustaría", señaló.

Según lo apuntado por el de Sa Pobla, el plan llevado a cabo este verano debería servir como modelo para las siguientes temporadas en los siguientes términos. Han llegado tres defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros, una muestra de equilibrio en cada una de las líneas del campo. Eso por un lado. Del otro, el intento de implantación de un modelo para las próximas plantillas basado en la regla de los tres tercios. "Un tercio de jugadores tienen que ser canteranos -que sepan lo que significa jugar en el Benito Villamarín-, un tercio de nacionales -que conozcan la Liga y lo que el Betis representa- y un tercio de extranjeros de calidad, que aportan lo que no haya podido encontrarse en la casa o en el mercado nacional. Más allá de estos tercios una plantilla se desvirtúa".

Serra Ferrer expresó además su total apoyo a Quique Setién, "a quien hay que respaldar en todo momento"; abundó en esa idea que lo mueve -también a Setién- de contar con los canteranos, "por eso hemos confeccionado un plantel corto", así como lo ya manifestado sobre las sensaciones que le produjo el estreno liguero en Heliópolis: "Fue grande y mágico".

Para concluir, y reflejo de ese pulso estajanovista con el que ha regresado al Betis, Serra Ferrer anunció la labor que lo tendrá atareado en los próximos meses. "Uno no descansa. Si te relajas, estás perdido. Tengo pendiente la parcela formativa. Quiero transmitir con claridad mi idea, pues es un apartado importante".