"La base del nuevo Betis no puede partir con la oscuridad del pasado"

-como la plataforma que usted defiende, no comparte el anunciado pacto en este momento procesal. ¿Sería diferente si se hubiera planteado hace unos años?

-La finalidad de la transacción es evitar un proceso, o ponerle fin. Tiene la ventaja de evitar años de espera, aunque el resultado sea inferior a las expectativas. Ahora bien, cuando ya he sufrido todos esos años de juicio, la resolución judicial es una garantía porque va a resolver todas las cuestiones con imparcialidad y objetividad. Distinto sería si ofrecieran una propuesta irrechazable, tan favorable que no pudiera ser mejorada por la sentencia o si las previsiones del futuro fallo invitaran a un pesimismo fundado... Pero todo lo que hemos ido pidiendo ha ido llegando. Las expectativas son buenas, siempre hay incertidumbre, pero ahora es menor que hace ocho años, cuando la situación actual era difícil de imaginar. Estoy convencido de los fundamentos que apoyan la razón de lo que pedimos y las resoluciones judiciales no me dicen que vaya descaminado. En el 2009, si te dicen paga 15 millones y se acabó, se paga. Era una opción razonable, hoy en día no lo es.

-Desde fuera cuesta entender que después de todo este largo proceso ahora se finalice con una millonada para Lopera. ¿Cómo afecta eso a la justicia?

-Eso es importante porque al transigir opto por un resultado. Si para ello es preciso consensuar un relato de los hechos que, puede no ser muy fiel a la realidad, pero es el que interesa, no es algo que tenga especial trascendencia si hablamos de intereses y procesos de derecho privado. Pero esto es un proceso penal, se han dictado una serie de resoluciones judiciales -medidas cautelares, autos de procesamiento, resoluciones de la Audiencia a apelaciones...- que han sido provocadas por nosotros. Los jueces se han pronunciado, dando veracidad a los hechos denunciados y resolviendo a nuestro favor cuestiones muy comprometidas. Ahora no puedo aceptar una versión de los hechos y unas consecuencia que contradigan a los que defendí y me reconocieron. Me parece una deslealtad. ¿Me dan la razón y ahora presento un escrito en el cual estoy aceptando que eso no era así? No tengo narices, si me permite la expresión, de presentarme con ese planteamiento ante la Sala. Tengo el deber moral de respetar los hechos que han sido reconocidos en resoluciones judiciales y aplicar las consecuencias que la ley prevé. Si ha existido un apoderamiento ilícito, hay un deber de restitución. Admito un pacto en el que se pueda atenuar aspectos discutibles, pero no puedo aceptar despreciar unos hechos que han admitido tres o cuatro resoluciones judiciales. No me parece razonable con la justicia.

-Usted también lamenta la ocultación de datos sobre ese pacto alcanzado. ¿Cómo es posible que se no se conozca al completo si altera el proceso?

-Si yo llegase a un acuerdo que es respetuoso con las resoluciones judiciales y resultara beneficioso, lo presento con claridad, pero aquí no presentan un solo documento, parece que hay pánico a hacerlo. Lo que podemos deducir nos plantea unas dudas sobre la viabilidad de lo pactado difíciles de superar. Si se admite una atenuante muy cualificada, debe quedar acreditada la reparación del daño. Se mantiene, en el proceso penal, que esa reparación se lleva a cabo mediante la entrega a título gratuito de acciones que representan el 31,38% del capital social. Si eso es así, no puedo sostener que se archive la causa en el proceso mercantil por cumplimiento de lo que en éste se pedía, cuando lo que solicitaba era la nulidad de la adquisición de ese 31,38% y que se devolvieran al Betis. La misma entrega de acciones no puede servir para considerar que se satisfacen dos conceptos distintos, el pago de una indemnización, por un lado, y la devolución por nulidad, por otro. Si devuelvo las acciones por nulidad, ya no tengo esas acciones para indemnizar y viceversa. La asociación lo que pretende es claridad. Si usted pretende que ese acuerdo surta efectos en el proceso penal, tendrá que aportarlo. Si no se aporta al proceso, no puede pretender que tenga una influencia decisiva. Los métodos de ahora se asemejan, en oscuridad, a los que un día se utilizaron y nos llevaron a esta situación. La base de un nuevo Betis no puede fijarse en un pacto con predominio de los actores, Lopera y Oliver, que escenificaron el final de una etapa y con una oscuridad que es más propia del pasado.

-De hecho usted aportó un nuevo escrito que será revisado el lunes pese a la oposición de la Fiscalía y la defensa.

-Es preciso tener en cuenta que el 28 de julio se materializó un acuerdo que, en gran parte, trata sobre cuestiones que estamos discutiendo en el proceso penal. Este acuerdo culmina un camino que se remonta a marzo de este año, cuando se sucedieron una serie de actuaciones difíciles de justificar. Ese escrito plantea una serie de cuestiones procesales derivadas de esos hechos que, entendemos, debe conocer la Sala y así lo hará el lunes. No voy a entrar en cuestiones que se debaten en el proceso, pero sí es cierto que entendemos que no pueden quedar al margen de las actuaciones aquellas cuestiones y acuerdos que pueden tener una incidencia en el resultado del mismo.

-¿Cómo se explica entonces la postura de la Fiscalía?

-Ésa es una cuestión que debería preguntar a la Fiscalía. No voy a entrar en lo que hace o deja de hacer, pero sí nos corresponde velar por nuestros intereses y ello requiere la acreditación de los hechos que son presupuesto de aplicación de las normas, incluidas aquellas que regulan las atenuantes.

-Otra cuestión que se plantea es si es suficiente la retirada de la acusación del Betis como final del proceso.

-Hay varias cuestiones importantes y se parte de un error de base fundamental. El delito societario no se concibe para la sociedad, en la que deciden unos órganos que suelen ser los autores. Se concibe sobre todo para defender minorías, que no mandan, frente a las mayorías que abusan de su posición. Un accionista está plenamente legitimado.

-En definitiva, ¿usted entiende que este pacto ofrece numerosas irregularidades?

-Desde nuestro punto de vista, es imprescindible conocer qué es lo que se ha pactado, no sabemos el contenido con detalle, pero hay cuestiones que no acabamos de entender. Se están pagando cantidades importantes y es necesario que sepamos las razones, por lo que pueda tener de incidencia en este proceso. No se trata de fiscalizar lo que el pacto decide, sino saber en qué medida este proceso y la efectividad de la sentencia se pueden ver afectados por el pacto.

-Para terminar, ¿cuál es para usted la clave de este proceso?

-Aquí se discute si dos sociedades que en su día se pusieron a gestionar el Betis tenían razón de ser, respondían a una realidad, o servían a otros intereses, siendo meras pantallas que impedían el acceso a la realidad. Por lo que se ha acreditado hasta el momento, no se percibe justificación alguna.