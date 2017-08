Un once con dudas y aristas

El Betis siguió ayer preparando el encuentro del próximo viernes en el Benito Villamarín ante el Celta. Una cita en la que los verdiblancos desean mostrar una cara muy diferente a la del Camp Nou, con la autocrítica presente tanto en Quique Setién como en los futbolistas, que confían en dar la primera alegría de la temporada a la afición.

Y para ello, el preparador cántabro, dentro de su dibujo táctico (1-4-1-4-1), podría retocar el once inicial que saltó al feudo azulgrana, con algunas piezas que salieron al campo en la segunda mitad y que ante los vigueses podrían jugar de inicio. Es el caso de Javi García, que jugó algo más de 20 minutos el pasado domingo y que cuenta con muchas opciones de ser titular, liberando a Guardado de la posición de pivote para pasar a un lugar más adelantado, siendo acompañado por Narváez, en quien el técnico cántabro tiene depositadas muchas esperanzas, o bien por Camarasa, a la espera de ver si éste llega a tiempo para el estreno liguero, en casa. En la defensa, la gran duda radica en Durmisi, que de momento no ha terminado de convencer a Setién en la pretemporada, de ahí que el técnico bético apostara por Tosca ante el Barça. Sin embargo, la floja actuación del rumano y el hecho de que el danés tenga una mayor proyección ofensiva le da un plus a éste dentro de las posibilidades que tiene para jugar sus primeros minutos como bético en su segunda temporada en Heliópolis. Donde no hay dudas en el centro de la defensa, donde Mandi y Feddal, con Barragán en el costado derecho, volverán a repetir en el eje. El internacional argelino tiene la plena confianza del preparador heliopolitano y ante el Barcelona fue el jugador de su equipo que estuvo más entonado, por lo que ante los gallegos su presencia está asegurada.

En las bandas, Joaquín seguirá teniendo minutos, siendo Tello la gran duda. El futbolista catalán, ya recuperado de su lesión de tobillo, se quedó finalmente fuera de la lista final de convocados para el primer partido de la temporada, pero podría debutar como verdiblanco ante la falta de profundidad que mostró el Betis ante los de Ernesto Valverde. Nahuel y Francis son las otras posibilidades que tiene Setién, que seguirá confiando en Sergio León para el ataque. El delantero de Palma del Río tiene un alto nivel de motivación y compromiso, y seguirá de momento gozando de la confianza del entrenador del conjunto bético, quien espera que su equipo dé un paso al frente, mejore sus prestaciones y sea capaz de plasmar su estilo de juego, que precisamente es muy similar al que Juan Carlos Unzué intenta implantar en un Celta que ante la Real Sociedad pagó con un gol un grave error en la salida de la pelota desde el portero, dándole el balón, en un mal pase, el meta Sergio Álvarez a Oyarzabal, que marcó.

Así, todo hace indicar que el once que Setién ponga ante el Celta sería algo más parecido al del segundo tiempo ante el Barcelona que al del inicio, a la espera de recuperar a Boudebouz, otra de las apuestas importantes del Betis para esta campaña.