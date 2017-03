"No era penalti"

Un jarro de agua fría. Eso significó para Víctor Sánchez del Amo el penalti que marcó Celso Borges en el minuto 94. Porque a su juicio, el Betis mereció llevarse los tres puntos de Riazor. "Una decisión arbitral nos ha perjudicado", clamó el entrenador verdiblanco nada más comparecer en la sala de prensa del estadio gallego.

Así de tajante se mostró, pese a no haber visto la polémica jugada. "Pero todo el mundo me ha dicho que no es penalti", reconoció. Y por las formas y el momento en el que el Álvarez Izquierdo señaló la pena máxima, Víctor no dudó en destacar lo mucho que esa acción los había condenado.

"Que en el descuento te piten un penalti, y además ese penalti, te castiga. Por eso nos vamos muy cabreados. Nunca hablamos de los árbitros, pero lo cierto es que en las últimas jornadas no hemos han habido muchas decisiones que nos han perjudicado y eso nos da mucha rabia", comentó el técnico del Betis.

Un Betis que, a juicio del madrileño, fue mejor. "Entramos muy bien al partido en los primeros 25 minutos, generando buenas situaciones de llegada, creando ocasiones de peligro. Luego ellos tuvieron un rato más en nuestro campo en el que nos apretaron. Y en la segunda mitad pasó lo mismo: entramos fuertes y tuvimos hasta dos ocasiones más para ampliar ventaja", resumió Víctor.

"Defensivamente el equipo ha estado a un buen nivel. En el tramo final de la segunda parte también hemos competido muy bien. Pero esa decisión arbitral nos ha privado de los tres puntos" analizó el preparador. Pese a todo, Víctor, prefirió cerrar este capítulo y pensar cuanto antes en el próximo partido, que calificó de "reto muy motivante". "Enfrentarse al Madrid en su campo es muy complicado, pero seguimos teniendo la mentalidad de sumar todos los puntos que podamos para acabar la temporada lo más arriba posible", concluyó.