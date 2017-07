Del pivote Guardado al diálogo con Serra

Tranquilo y satisfecho con lo que se ha encontrado en el Betis. Así compareció ayer por vez primera en esta pretemporada Quique Setién, que, además de explicar lo que pretende del mexicano Guardado como pivote, mostró su conformidad con el trabajo realizado por Lorenzo Serra Ferrer, aunque el cántabro todavía aguarda más fichajes.

De hecho, a las negociaciones abiertas para fichar un central y un mediocampista se unió ayer la necesidad de otro delantero que supla la salida de Rubén. Las opciones de Bojan, apuntada por Radio Marca, y Adrián López, del que informó Estadio Deportivo, están encima de la mesa, aunque Serra Ferrer también maneja otras alternativas.

"Hay algún nombre encima de la mesa, hablamos de las impresiones que he tenido de cada jugador. Les he dado un avance de los aspectos positivos y negativos de algunos de ellos. En esto cambiamos impresiones, ellos me dicen cómo están de cercanas o lejanas algunas de las opciones", señaló ayer Setién sobre el cónclave que mantuvo el lunes por espacio de dos horas con los dirigentes béticos en la concentración de Jerez.

"Guardado reúne una serie de condiciones extraordinarias. Hablé con él ya que en principio podría presentar alguna duda con respecto a la posibilidad de jugar de pivote. Es verdad que no es el prototipo de mediocentro que se usaría en muchos equipos que priman quizás otros aspectos más físicos que técnicos, pero en nuestra manera de entender el fútbol ahí nos encaja un futbolista que reúna y que tenga ese compromiso defensivo y desde luego lo que nos encaja es un jugador que tenga capacidad para jugar hacia delante con personalidad y eso lo ha hecho en la selección mexicana. Tenemos la ventaja de que ya interpreta esa posición y seguramente no haya que darle ninguna indicación", dijo Setién sobre Guardado, antes de resaltar su satisfacción con lo que se ha encontrado en el Betis: "Estoy encantado porque jamás he trabajado en las condiciones en las que lo estoy haciendo ahora a todos los niveles. Esto para mí ahora mismo es un lujo. En este club se ve que ya hay muchas cosas que están enfocadas, establecidas y para mí es un lujo poder trabajar, tanto por el personal que tenemos a nuestra disposición, como por la predisposición y la amabilidad".