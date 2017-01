Un plan cocinado al que le faltó salsa

No fue mucho mejor el Atlético que el Betis, pero a los verdiblancos, para empresas grandes como la de ayer en el Vicente Calderón, les falta recursos ofensivos y más fortaleza atrás. Argumentos arriba para haberle hecho más daño a un conjunto rojiblanco que, por momentos, fue silbado por su público. Víctor tuvo un plan, trabajado, al que le faltó esa pegada tan necesaria para sacar algo positivo en escenarios importantes. Ceballos volvió a ser el líder en la medular, y tras el 1-0 se echó a la espalda a su equipo con detalles de calidad y visión de juego, creciendo hasta el tramo final de un partido en el que el dominio fue del Atlético. Justo cuando el técnico bético quiso dar un paso adelante en busca del empate, que no llegó porque cuando los verdiblancos tuvieron el control de la pelota no generaron ocasiones claras, espabiló el equipo de Simeone siendo mejor en el tramo final de la contienda, gracias al buen hacer de Carrasco.

Defensa

No le exigió mucho el Atlético a la defensa bética, pero cuando lo hizo las carencias volvieron a verse. Los rojiblancos intentaron percutir por el lado de José Carlos y Durmisi por medio de Vrsaljko, y por ese costado llegó el gol local, en una acción desafortunada de Donk, entre un resbalón y un mal despeje, que acabó en gol de Nico Gaitán, que le ganó en la marca a Piccini. Ceballos, hasta que se hizo con la manija, se vio superado atrás porque no es pivote y tampoco tuvo mucha ayuda de Brasanac, que fimó un flojísimo partido. Ya en los últimos diez minutos del partido sí sufrió el equipo bético, siendo Donk, que fue de menos a más, el mejor en el juego aéreo, apareciendo, también, Adán.

Ataque

El Betis abusó muchas veces del balón en largo buscando a Álex Alegría, y sólo las subidas de Piccini, muy bien en la ocasión más clara que tuvo el Betis para empatar por medio de Jonas Martin, y Durmisi crearon peligro al Atlético. Por el centro, Brasanac erró en ataque y Jonas sí estuvo algo más entonado pero nunca fue determinante. Rubén apareció, en muchas ocasiones, demasiado escorado a la izquierda, lejos de un aguerrido Alegría, y tampoco tuvo su día.

Virtudes

El Betis siempre estuvo metido en el duelo y buscó con fe el empate.

Talón de aquiles

Falta de aptitud atrás y de más recursos ofensivos.