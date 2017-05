La planificación, pendiente de la disponibilidad

Ni Serra Ferrer ni Quique Setién quisieron valorar demasiado el estado actual de la plantilla bética, más allá de resaltar el nivel de jugadores como Adán o Rubén Castro. Eso sí, la idea de ambos es la de realizar una serie de refuerzos que faciliten la tarea del técnico de imponer un nuevo estilo de juego.

"Hace unos días que estamos hablando con Quique Setién y todo su equipo para consensuar al máximo todas las situaciones, tanto los jugadores que continúan como los que intentaremos buscar una solución. Las incorporaciones también serán consensuadas, no sólo por la calidad que necesite el míster sino igualmente por la disponibilidad económica del club para hacer un equipo competitivo, acorde a las demandas de la afición, del entrenador y del proyecto que tiene el Betis", manifestó Serra Ferrer, que apuntó a ese estado de la economía como un factor a tener en cuenta este verano.

Ahora bien, el presidente, Ángel Haro, destacó que el club, ahora mismo, no necesita desprenderse de efectivos para ejecutar el plan inicial de los técnicos. "El límite de plantilla disponible será algo superior a la pasada temporada debido a que el presupuesto es un poco mayor. En este límite entran amortización, salario e indemnizaciones en caso de que hubiera que resolver algún contrato. En cuanto a las necesidades reales de vender a jugadores para hacer la plantilla que queremos hacer, no hay. Si se produce una venta no deseada, servirá para incrementar la calidad de la plantilla", aseguró el dirigente.