Las plataformas, tranquilas pese a la petición de Lopera

La defensa del ex presidente no se plantea un pacto

Tras casi monopolizar el martes la sesión en la Audiencia Provincial, la defensa de Lopera expresó ayer sus impresiones e incluso afirmó que ahora mismo no se plantean un pacto extrajudicial. "No tenemos encima de la mesa otra cosa que no sea afrontar el juicio, no contemplamos de ninguna de las maneras un pacto. No quiere decir que no se pueda dar más adelante, pero ahora mismo no lo contemplamos, sólo pensar en el juicio. En nuestra opinión, la instrucción fue muy dura y se vulneraron los derechos de Manuel Ruiz de Lopera y así lo expusimos ayer", manifestó ayer Encarnación Molino, una de las abogadas de Lopera, en la Cope.