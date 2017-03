Más presión para Salas

El acuerdo alcanzado entre Ángel Haro y José Miguel López Catalán con Luis Oliver ha elevado el grado de inestabilidad en el consejo de administración del Betis entre los principales miembros de Ahora Betis Ahora y el consejero Rafael Salas, que medita presentar junto al también consejero Andrés Fernández -ambos han sido siempre afines a Béticos por el Villamarín- una alternativa a la actual cúpula de gobierno de la entidad de Heliópolis.

El pasado martes por la mañana, Salas mantuvo una reunión con el presidente y el vicepresidente del club verdiblanco en la que les comunicó que meditaba dar un paso al frente al no estar de acuerdo con la forma en la que están gestionando el Betis, y desde entonces el abogado, que todavía sigue meditando una decisión al respecto, no deja de recibir presión por parte de Haro y Catalán en cuanto a la manera que ellos entienden que debería actuar. "Yo no calificaría a Rafael Salas de traidor. Ha sido un colaborador nuestro que siempre ha ido de cara. Lo razonable sería que dejara el consejo. Con Adrián (Fernández Romero) hemos hablado menos, pero Rafael Salas nos manifestó que iban juntos. Yo he hablado con él y le he dicho que el momento no es el adecuado. Él planteaba que la junta fuera lo antes posible. Yo le he dicho que le prestaba mi cuatro por ciento si lo utilizaba en la Junta General Ordinaria, pero si cree que debe ser antes, que busque un cinco por ciento y la convoque", dijo ayer Haro en Canal Sur Radio. Más contundente fue Catalán: "No aceptamos deslealtades. Respetamos que quiera presentar una alternativa, pero creo que terminaremos compitiendo por separado. Yo no comprendería que se quedara en el consejo".

Además, Haro se mostró contundente con Por Nuestro Betis y BxV, defendiendo su postura de gobierno al lado de Catalán: "Intuíamos que iba a haber cierta crispación, pero nosotros hablamos con las plataformas desde el inicio. Es verdad que en la última semana se salieron de la negociación. Yo creo que el enfado es mayor porque se creían que no se iba a llegar al acuerdo. Además, creo que los líderes de esas plataformas no han explicado bien el acuerdo a los suyos. Hay miembros de las plataformas que entienden que dos personas que llevan poco tiempo no pueden mandar en el Betis. Hay gente que cree que por no tener apellidos ilustres no podemos estar ahí".

Por último, Haro volvió a insistir en que el acuerdo no es para quedarse en el Betis: "Eso es totalmente falso. Y, además, la prueba de ello es que incluimos la forma de reparto, que no tendríamos por qué, y también hemos dicho que no vamos a utilizar ese paquete accionarial para votar. Los informes que manejamos son muy concluyentes y nos dicen que debíamos inscribir a Bitton. En la Junta General de Accionistas se votará si ejecutamos la opción de compra o no". "Esto es un cortocircuito a Lopera y a Oliver. De no hacer esto, con casi toda seguridad las acciones hubieran pasado a Oliver, porque se ha demostrado judicialmente que hubo venta", concluyó Catalán.