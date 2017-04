Un proyecto en la tristeza

La derrota del Betis frente al Espanyol, en Barcelona, ha dejado tocada la figura del actual entrenador del conjunto verdiblanco, Víctor Sánchez del Amo. El madrileño volvió a dejar buena muestra de su sello conservador en Cornellà-El Prat, como se comprobó en el cambio de Petros por Rubén Castro, pero los datos a lo largo de su carrera corroboran su estilo defensivo, con un balance en Primera División de 14 victorias, 28 empates y 22 derrotas, en 64 encuentros. Además, a falta del choque del próximo martes ante el Villarreal, el actual inquilino del banquillo heliopolitano suma nueve puntos en lo que va de segunda vuelta, dos menos que Gustavo Poyet, que fue destituido días después de la derrota en El Madrigal. Incluso, ya ha sumado las mismas derrotas que Merino (9) pero en 20 partidos (el linense, en 26).

Pero Víctor Sánchez del Amo no es el principal responsable de la mediocridad que sigue ofreciendo el proyecto de Ahora Betis Ahora. La gestión deportiva de Ángel Haro y José Miguel López Catalán continúa siendo muy deficiente, y así lo reflejan los números. Y es que el Betis lleva desde el mes de octubre ganando un partido de Liga al mes y no gana dos seguidos desde marzo de 2016, cuando venció al Espanyol (0-3, el 3 de marzo) y al Granada (2-0, el día 6). No obstante, el dato demoledor es el siguiente: 15 victorias en 47 partidos de Haro como presidente de la entidad heliopolitana, en estos momentos.

"Los hechos son Miguel Torrecilla y Gustavo Poyet. Con Musonda, Durmisi, Mandi, Jonas Martin y Felipe Gutiérrez. Y todos los buenos jugadores que teníamos el año pasado. La afición del Betis es tan grande que haríamos muy mal en conformarnos con sobrevivir en la Liga. Ya es hora de que demos el salto que todos los béticos llevamos esperando desde hace muchos años y eso sólo se consigue con ambición, exigencia y trabajo", dijo Haro en la presentación de las indumentarias el pasado verano. Ahora el salto de calidad no se observa. Su mensaje, en la rueda de prensa que ofreció junto a Catalán para explicar el pacto con Luis Oliver, también fue significativo en cuanto al actual nivel de exigencia que desprende el club verdiblanco al exterior: "Si no se alcanza el objetivo se fracasa en el plano deportivo de la primera plantilla, pero tan normal, y se seguirá trabajando".

En una línea similar se mostró López Catalán la semana pasada en los medios oficiales del club: "Nuestro punto débil es lo deportivo. Queremos que el bético disfrute el año que viene". El vicepresidente heliopolitano también confirmó, anteriormente y en otra comparecencia en los medios del club, que el entrenador de la próxima campaña iba a ser Víctor Sánchez del Amo: "Digo rotundamente que tiene contrato hasta final de la temporada siguiente, que es lo mínimo que se le debe dar para que trabaje con tiempo".

Y siguiendo el guión de Catalán se pronunció Miguel Torrecilla en su última comparecencia ante los medios de comunicación: "El entrenador de la temporada 17-18 del Betis es Víctor Sánchez del Amo". Números y declaraciones que definen el Betis actual.