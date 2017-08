La puerta continúa abierta

El Betis, con Lorenzo Serra Ferrer al frente, sigue dando pasos adelante en la planificación, y en el día de ayer presentó a Ryad Boudebouz e hizo oficial el fichaje de Javi García, que firmó un contrato con los verdiblancos hasta 2020. El ex jugador del Zenit se convirtió en la novena incorporación del equipo de Heliópolis, pero no será la última, como indicó el vicepresidente deportivo en la presentación del internacional argelino: "Mientras haya posibilidades y el mercado dé opciones, uno nunca puede estar tranquilo por lo que puede venir de fuera. Hemos confeccionado un grupo muy equilibrado en experiencia, calidad, ilusión y entusiasmo por competir. Deseamos que el míster tenga jugadores que respondan al nivel de exigencia que les pueda pedir. Si se abre alguna posibilidad, ya veremos".

En Italia siguen situando a Pezzella en la órbita del Inter, por lo que de producirse su salida el Betis tendría que reforzar la zaga, pero en estos momentos la prioridad está en el ataque, con la búsqueda de un delantero y un extremo, o bien un futbolista que pueda actuar en ambas posiciones. Ese perfil lo cumple Munir, al que Serra descartó, por ahora, ayer. "En estos momentos no hemos valorado esa posibilidad", indicó el balear, que dejó claro que en el caso de hacer más fichajes -siempre en calidad de cedidos, ya sean con o sin opción de compra- sería algo a analizar siempre con Quique Setién: "Será consensuado con el míster. Si cree que hay que potenciar el ataque o la defensa lo tendremos en cuenta y valoraremos si económicamente es posible". En este sentido, el presidente bético fue muy claro al ser cuestionado por cómo se encuentra el tope salarial: "Estamos muy justitos. Realmente no tenemos mucho margen de maniobra con respecto al límite que tenemos establecido por la Liga".

Además de la posibilidad de más fichajes, Serra trabaja también en aligerar la plantilla, con dos nombres propios encima de la mesa, como son Zozulya y Digard. "Lo que queremos con estos dos futbolistas, a los que se ha comunicado que no se contaba con ellos, es buscar un buen acuerdo, que el futbolista en otro sitio se pueda sentir feliz y realizado. No sé si será posible, pero el Betis lo va a intentar. Tenemos algunas propuestas y se las vamos a exponer", comentó el técnico de Sa Pobla, que también se refirió a la situación de Narváez y De la Hoz: "Son dos jugadores del agrado del míster, no pueden subir y bajar porque tienen la edad sobrepasada y tendremos que decidir. Si tienen ficha del filial, no podrán jugar en el primer equipo o tendrán que hacerlo a partir de diciembre, cuando la ventana se abra".

Por último, Serra, que dejó claro que no hay ninguna cláusula en el traspaso de Dani Ceballos para que éste "pueda volver" en enero, hizo un balance de la pretemporada: "Ha estado bien. Esta última semana he podido ver el grado de implicación, con la tranquilidad y el esfuerzo que los jugadores ponen en cada entrenamiento, y las conversaciones con el técnico también son en esta línea. Está muy satisfecho. No podemos analizar una pretemporada con resultados a favor o en contra, es secundario".