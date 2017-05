Ni rastro de la paz social

"Hay una mala interpretación de todo con lo que ha ocurrido, con mala fe y con ganas de echarle gasolina al fuego para mantener un ambiente de crispación y hostilidad en torno al club", continuó por su parte Sanguino, que criticó directamente a Tirado: "El pacto que se ha firmado era el mismo con puntos y comas que él conocía de primera mano. Me sorprende que este señor no haya dicho nunca que fuera algo inadecuado o en contra de los intereses del Betis o de los béticos".

"La reunión fue en un ambiente cordial y amable, pero no se nos dio más información que la que ya había contado el presidente o la que ha salido en los medios. Si hay cláusulas de confidencialidad tiene que haber algo más o ellos ya las han incumplido. No se nos entregó ningún documento y nos extrañó que nos dijeran que Bitton está inscrito -en el libro de accionistas- con el 51%, cuando en el CSD lo está con el 20% de manera provisional. Oliver se puede saltar el acuerdo y aprovechar un Betis desunido para tomar el control del consejo", expuso José Antonio Tirado, presidente de PNB y que estuvo en la reunión acompañado por José Joaquín Solís.

Si la situación deportiva del Betis es paupérrima, la social por la que pasa la entidad tampoco se corresponde con la ideal. El pacto de Ángel Haro y López Catalán con Luis Oliver continúa generando fricción con las plataformas de Béticos por el Villamarín (BxV) y Por Nuestro Betis (PNB) después de una infructuosa reunión celebrada el jueves, en un ambiente cordial, pero en la que los representantes de ambas asociaciones se marcharon prácticamente con la misma información con la que llegarón. Además, ayer el consejero Ernesto Sanguino, uno de los emisarios del club en dicho encuentro junto al abogado José Moya, arremetió contra las plataformas en los medios oficiales, algo que no sentó bien en las mismas, que ahora estudian las fórmulas a seguir para conocer los detalles del pacto con Oliver que no quieren ser desvelados por la entidad.

Un encuentro fuera del Villamarín y sin la presencia del presidente

No sólo el fondo de la cuestión, esa ausencia de información sobre el pacto con Oliver, molestó a las plataformas, sino también las formas que se han mantenido desde el club. Para empezar, la reunión no se celebró en el estadio Benito Villamarín sino en el despacho profesional del consejero Ernesto Sanguino. Además, ni Haro ni Catalán acudieron a la misma, algo que tampoco sentó bien a las asociaciones. "La democracia también son las formas y aquí no se han respetado. No se puede ningunear al 7,5% del capital", explicó Emilio Soto, portavoz de BXV. "Es un feo detalle no recibirnos en el estadio o que el presidente no tuviera tiempo para recibirnos", añadió José Antonio Tirado.