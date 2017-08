El reconocimiento de Javi García

El fichaje de Javi García ha generado mucha ilusión en el Betis. Y no sólo en la afición, sino también en la dirección deportiva, como se pudo comprobar en las palabras que Lorenzo Serra dedicó al jugador de Mula: "Es un placer estar al lado de Javi García y dar la noticia a los béticos de que hemos incorporado un jugador bastante completo en relación al conocimiento y polivalencia que tiene en el juego, liderazgo y tantas cosas que puede sumar y aportar a este proyecto. Es un jugador que conoce bien la Liga y lo que es el Betis. Esto es importante porque, digan lo que digan y pongan lo que pongan, el Betis siempre es distinto y diferente. Hay que entenderlo, quererlo y llevarlo a la práctica. Si nos rodeamos de futbolistas con esta personalidad, estoy convencido de que lo vamos a lograr. Quiero dar las gracias a Javi porque a pesar de que ha sido muy difícil lo hemos conseguido. Toda su familia ha estado de acuerdo en estar a su lado en estos momentos tan felices que vive y que espero nos depare en el Betis".

La ilusión del balear se reflejó también en Javi García, que estuvo acompañado por su familia en la sala de prensa del Villamarín. El jugador reconoció estar muy feliz por la etapa que va a comenzar y por la acogida de la afición, como se pudo comprobar en la sesión de trabajo a puerta abierta el pasado martes: "Fue una locura. Era mi primer entrenamiento y no me lo esperaba. De donde vengo la gente es totalmente lo contrario, gente muy fría. No sé cuántos aficionados fueron al entreno, pero hacían más ruido que en nuestro estadio en San Petersburgo cuando se ponían a animar 50.000. Ésa es una de las razones por las que he venido, quiero vivir el fútbol español y creo que no hay mejor manera de hacerlo que aquí en el Betis".

Además, el centrocampista indicó que se encuentra en forma para poder jugar ante el Barcelona, si Quique Setién lo estima oportuno: "En Rusia empezamos la pretemporada hace dos meses. Físicamente me encuentro muy bien. He jugado los 90 minutos en 3 ó 4 partidos. Me encuentro preparado, pero ya es decisión del míster si juego o no".

Por último, Javi García indicó que se siente cómodo jugando tanto de pivote como en el puesto de central: "El míster no ha hablado conmigo directamente sobre eso, pero sabe que puede contar conmigo en las dos posiciones. Me siento bastante cómodo en ambas, así que lo importante es sumar para ayudar al equipo a crecer y ganar partidos".