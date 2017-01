A recuperar la cara A

Las dos últimas derrotas de 2016, con eliminación copera incluida, ensombrecieron la atisbada reacción exhibida con la llegada de Víctor Sánchez del Amo al banquillo verdiblanco. Eso sí, el técnico confía en que el equipo sí mantenga esa cara A ofrecida como local, donde su labor sí se ha servido para elevar la puntuación del equipo bético. Tres victorias (dos en la Liga y una en la Copa del Rey) y un empate con una buena imagen es el balance de Víctor en el Benito Villamarín, donde, de momento, sí ha encontrado ese necesario fortín para acercar al Betis al objetivo.

Salvo en la primera media hora ante el Celta, en la que el cuadro verdiblanco fue claramente inferior a su rival, los planteamientos de Víctor en Heliópolis han permitido mejorar tanto los resultados como la imagen del equipo. En su estreno, ante la Unión Deportiva Las Palmas, el Betis exhibió una presión adelantada que impidió el juego de toque en corto tan habitual de los de Setién, a la vez que aprovechó dos acciones de estrategia para adquirir una ventaja que luego manejó con solvencia. Ante el Deportivo, en la Copa y con un once con novedades, los verdiblancos, sin tanta brillantez, sí acumularon los méritos suficientes para imponerse por la mínima. En el último triunfo como local, ante el europeo Athletic de Ernesto Valverde, también los cambios en el esquema manejados desde la pizarra de Víctor permitieron que el Betis cogiera ventaja en el marcador y que luego resistiera casi sin apuros pese a los intentos de reacción del conjunto vizcaíno.

Incluso el día del Celta, tras esos primeros 30 minutos en los que el conjunto gallego manejó el balón a su antojo y se adelantó en el marcador, el Betis reaccionó y gozó de ocasiones suficientes para haber remontado el duelo, aunque las concesiones atrás acabaron dejando el duelo en una igualada.

Para el choque ante el Leganés, el preparador madrileño también pretende incluir alguna variante en la estrategia, aunque su trabajo está siendo condicionado por las ausencias. A las bajas de Mandi y Joaquín, dos habituales titulares, el técnico ha añadido la de Felipe Gutiérrez, aunque ayer al menos recibió la buena noticia de las recuperaciones de Bruno y Donk.

El central tinerfeño, que no se entrenó el miércoles por un proceso gripal, sí trabajó ayer al mismo ritmo que el resto del grupo, por lo que, en principio, no tendrá problemas para jugar el domingo, aunque las secuelas de una enfermedad siempre afecten al aspecto físico. De igual forma, Donk, que se perdió los primeros entrenamientos del año por una sesamoiditis aguda en el pie derecho, también pudo ejercitarse ayer a pleno rendimiento con el equipo, por lo que se apunta al once del domingo. La presencia del holandés se antoja clave tanto en el centro del campo, donde le otorga equilibrio y presencia, como en el centro de la defensa, donde su fortaleza física y salida de balón lo han convertido en el mejor zaguero del equipo.

Salvo contratiempos de última hora, Víctor podrá contar con ambos este domingo, con lo que se minimizarían los efectos de las bajas para mantener la buena dinámica como local. "Al equipo lo veo muy bien. Tenemos mucha ilusión por empezar bien el año y darle una alegría a la afición. Queremos hacernos fuertes en casa para cumplir el objetivo", señaló ayer Rafa Navarro, el protagonista del día en la sala de prensa del estadio, que reconoció ese mensaje que se maneja en el vestuario bético y que pasa por sumar puntos como local para huir definitivamente de la zona de peligro.

A la espera de los dos últimos entrenamientos, Víctor mantiene la duda de la banda derecha, donde Piccini y Cejudo cuentan con más opciones que el resto. La necesidad de buscar profundidad por las alas llevaría al técnico a apostar por un perfil más ofensivo, aunque ni el italiano ni el pontanés han demostrado la regularidad necesaria para sentirse indiscutibles. Sea cual sea la apuesta final de Víctor lo único claro es que el técnico pretende recuperar la mejor versión de su equipo para comenzar el año sin sobresaltos.