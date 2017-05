La reestructuración de la plantilla, a escena

La plantilla del Betis regresa hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva en una semana en la que los futbolistas van a conocer de primera mano el deseo del club verdiblanco con sus respectivas situaciones. Así, a partir de este martes y durante los próximos días, los jugadores conocerán de mano de la dirección deportiva, con Serra Ferrer al frente apoyado por Miguel Torrecilla, el plan de trabajo a seguir en verano y quiénes podrían abandonar el club.

Uno de los jugadores cuyo futuro no está claro es Dani Ceballos, que ayer, en la red social Twittermandó un mensaje de agradecimiento a la afición por el ánimo ofrecido a lo largo de toda la temporada: "Lo primero y más importante que quiero hacer es agradecerle a la afición todo su apoyo. No me abandonaron en los momentos malos y me llevaron en volandas en los buenos, no os podéis imaginar la fuerza que me dan vuestros mensajes para continuar trabajando". "A nivel personal, cierro una campaña que comenzó con momentos difíciles y terminó con mis primeros goles en Primera defendiendo la camiseta del equipo de mi corazón", añadió el canterano, que confía en que el Betis pueda crecer la próxima temporada.