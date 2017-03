El regreso de un bético

El sábado jugará Osasuna en el Benito Villamarín, y eso supone el regreso a casa, de nuevo, de Sergio León. El futbolista de Palma del Río ya visitó Heliópolis en la última temporada del Betis en Segunda División, en las filas del Llagostera, y ahora lo hará en la máxima categoría del fútbol español con el conjunto de Pamplona, después de llevar una trayectoria en la que, gracias a su esfuerzo, trabajo y sacrificio, ha sabido madurar, desde que salió del conjunto verdiblanco, y labrarse un buen futuro hasta el punto de ser uno de los delanteros más interesantes, en la actualidad, del fútbol nacional.

Sergio León llegó a debutar en el primer equipo del Betis de la mano de Víctor Fernández. Fue un 27 de marzo de 2010, recibiendo los verdiblancos al Girona en una cita en la categoría de plata que acabó con derrota bética (0-1) y en la que el atacante disputó los últimos 26 minutos. Esto lo tiene muy presente, como manifestó ayer en Radio Marca Sevilla: "Ese año se me quedó la espina clavada. Mi primera convocatoria fue ante el Castellón, pero debuté en casa con el Girona. Después me quedé con la espinita de no tener más continuidad. Lo pasé mal, fueron seis meses duros. Estaba en el Betis C, pasé al filial y al primer equipo, y no jugaba. Fue difícil, sólo entrenar y no poder competir".

Eso provocó que el año siguiente Sergio León saliese al Reus en busca de minutos, y de ahí pasó al filial del Elche para salir cedido al Murcia y al Llagostera, respectivamente, y explotar, definitivamente, en el Elche, la pasada temporada (41 partidos de Liga, 22 goles y 3 asistencias, a lo que hay que sumarle un partido de Copa y otro gol), siendo el ganador del Trofeo Pichichi de Segunda. Entonces, el pasado verano llegó a Osasuna, con el que suma, en Liga, 7 goles y dos asistencias en 23 encuentros (en Copa jugó tres partidos pero no marcó), siendo el principal baluarte del conjunto rojillo. Los que lo conocen bien, como David Ortega, ex técnico de los escalafones inferiores del Betis, nunca dudaron de su potencial para triunfar: "Tiene unas condiciones impresionantes. Él y Manu Gavilán tenían unas grandes cualidades innatas. Sergio tiene regate, define de maravilla, es competitivo... A Víctor Fernández le gustaba, pero finalmente, con los cambios que hubo en la cantera, se tuvo que marchar. Maduró fuera bastante y año a año ha ido demostrando que es un buen futbolista y un tío extraordinario. Está recogiendo ahora todo lo que ha ido sembrando. Debería llevar diez años en Primera".

En la misma línea se muestra Miguel Valenzuela, ex coordinador de la cantera del equipo bético, que resalta la figura de Sergio León: "No me sorprende su evolución. Es un delantero con un buen físico, talentoso y tiene gol. No es el típico delantero tronco que la empuja. Eso lo hacía diferente. Sergio es técnicamente muy bueno, tiene salida por la izquierda, la derecha, buen recorte y es explosivo. Ha evolucionado muy bien".

Así, ante Osasuna, tendrá el Betis enfrente a un futbolista que quiere continuar creciendo en su carrera profesional y que sigue muy de cerca la actualidad de los verdiblancos: "Al Betis lo sigo todos los partidos. Si marco no sé si lo celebraré, depende de la situación. Si va 0-0 y marco en el descuento no lo sé, pero seguramente será que no". Palabra de Sergio León, el regreso de un bético.