Contra la rémora foránea

El Betis se ha convertido en un conjunto más organizado desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo, aunque esa mejoría sólo ha repercutido ligeramente en la puntuación. Mañana, el duelo ante el Granada servirá de examen para este Betis, que, precisamente, ha ofrecido peores sensaciones como visitante, donde ha perdido los tres encuentros que ha disputado con el técnico madrileño.

Cuatro jornadas sin ganar, con tres empates y una derrota, tampoco permiten que los verdiblancos puedan mirar al derbi de la semana siguiente antes de tiempo. La mejor manera de preparar el duelo de máxima rivalidad pasaría por un triunfo ante el Granada que serviría tanto para alejarse de la zona baja como para recuperar esa positiva sensación que siempre ofrecen las victorias.

Los propios números de Víctor como entrenador también reflejan esa tendencia a sentirse más cómodo de local. De sus doce triunfos, en los 56 encuentros que ha dirigido en Primera, sólo cuatro victorias fueron lejos de su estadio, todas ellas la pasada temporada con el Deportivo.

La premisa de Víctor fue la de mejorar las prestaciones defensivas del equipo bético, algo que ha conseguido sobre todo en el Benito Villamarín. La colocación de una zaga con tres centrales y dos carrileros ha permitido tapar esa vía, aunque la consecuencia también es que el equipo verdiblanco también ha disminuido su capacidad goleadora, pese a que el técnico apunte los remates a favor de los que ha dispuesto su equipo sobre todo en los dos últimos encuentros.

La prueba de Granada también servirá para comprobar la respuesta del Betis sin la presencia de Dani Ceballos. El utrerano cumplirá ciclo de amonestaciones en el encuentro de mañana -forzó la tarjeta amarilla para estar disponible para el derbi-, en la que será su primera ausencia desde la llegada de Víctor. El centrocampista dejó atrás el ostracismo al que lo tenía sometido Gustavo Poyet para enseñar su amplio catálogo de virtudes que ya se le vislumbraron en la pretemporada. Pases, recuperaciones de balón y continua presencia en el juego, la baja de Dani Ceballos significará un cambio en la distribución del mediocampo, ya que ni Jonas Martin ni Brasanac, sus posibles sustitutos, tienen parecido con el utrerano.

Además, Rubén Pardo, titular desde su llegada por delante de la defensa, pierde a su mejor socio en el campo, lo que lo obliga a asumir más responsabilidades en el juego de ataque para encontrar ese último pase con el que abastecer a los delanteros.

En el ataque estaría otra de las novedades en el once. Los técnicos quieren recuperar la mejor versión de Sanabria cuanto antes y el paraguayo apunta al once de mañana. "Cada vez me encuentro mejor. La lesión llegó cuando estaba encontrando realmente mi juego y me volvió a cortar. Tampoco creo que sea cosa de sustituir a Rubén, creo que me complemento muy bien con él", manifestó ayer el paraguayo, que también incidió en la importancia del encuentro en el Nuevo Los Cármenes: "Si conseguimos algo positivo allá, los dejaremos a una buena distancia y va a ser muy importante. Primero tenemos que ir a Granada y hacer un buen partido para después poder pensar en el derbi. Tengo muchas ganas de jugar ese partido porque sé la importancia que tiene, pero primero tenemos que pensar en el encuenttro de Granada. En el partido de ida no tuve la oportunidad de estar dentro de la chancha porque estuve arrastrando la lesión de pubis. Lo que hace falta es una victoria que nos dé la confianza que a cualquier equipo le da ese punto de inflexión para que pueda seguir adelante. Se trabaja de otra manera y se mira todo de otra forma".

Eso sí, Sanabria deja a un lado el alto precio que el Betis pagó el pasado verano por su contratación. "Siempre digo que estoy un poco al margen de eso. No siento la presión de lo que me dicen. Sí está claro que tengo que demostrar y dar lo mejor para hacer valer lo que pagaron por mí, pero tampoco es algo que me preocupe demasiado. Estoy en buenas manos y tratando de hacer lo mejor de mí para ponerme a punto", manifestó el delantero, posible novedad en la cita granadina.