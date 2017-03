La renovación de Adán, por delante de la de Ceballos

Rafael Salas pide perdón en el caso Zozulya

Miguel Torrecilla desveló ayer la conversación mantenida con el consejero Rafael Salas tras las declaraciones de éste sobre el nivel de Zozulya: "Me molestaron y así se lo hice saber en persona. Se disculpó y me reconoció su error. Somos dos personas adultas y queda ahí. Si un futbolista ha jugado sólo un partido de titular y tres o cuatro veces desde el banquillo no se pueden hacer valoraciones. Ningún jugador ha llegado a este club sin que ocho profesionales que algo sabemos de esto lo hayamos aprobado. Tenemos una trayectoria. Todas esas personas han visto más de un encuentro de titular. Zozulya fue valorado positivamente por la secretaría técnica".