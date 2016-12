El rol secundario del Betis multidisciplinar

El Betis multidisciplinar formaba parte de uno de los puntos del proyecto de Ahora Betis Ahora, y a día de hoy la situación no es demasiado halagüeña para los equipos verdiblancos que compiten en distintas disciplinas, quedando todo, además, en un segundo plano por la mediocridad en la que se encuentra instalado el primer equipo, lo más importante y el gran fiasco del proyecto de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, como así indican los hechos.

En cuanto al Betis Futsal, el cuadro heliopolitano, que tenía como objetivo luchar por meterse en puestos de play off de ascenso, se encuentra en la zona baja de la clasificación. Los béticos, en una liga de 14 equipos, ocupan el puesto duodécimo, con 11 puntos -a 16 del primer puesto que da derecho a jugar la fase de ascenso-, muy lejos, en estos momentos, de las expectativas creadas al comienzo de la temporada.

En cuanto al equipo principal del Betis Féminas, el cuadro verdiblanco ocupa el puesto duodécimo en una liga (Iberdrola) de 16 conjuntos, siendo el objetivo mantener la categoría.

Otro aspecto importante del Betis multidisciplinar pasa por la cantera, teniendo como principal exponente un Betis B que es tercero en el Grupo X y que en la primera vuelta dejó al aficionado bético el amargo sabor de caer derrotado por el Sevilla C (2-0), además de ser el reflejo de una cantera que necesita cambios importantes para que después de tantos años vuelva a relucir.

No obstante, la apuesta importante de ABA fue el baloncesto, el Betis Energía Plus, que ocupa en la Liga Endesa el puesto 15º en un torneo de 17 equipos en el que descienden los dos últimos. De momento, los resultados no son los esperados, y de cara a la Junta del próximo viernes 30 de diciembre uno de los puntos del orden del día es la integración del fútbol sala y la compra del baloncesto por parte del Betis, algo que no termina de convencer en diferentes sectores de las plataformas verdiblancas ni tampoco en muchos accionistas béticos. Sobre todo, el baloncesto, pues son muchas las dudas que existen entre los aficionados a la hora de que el club no tenga que invertir dinero para cubrir el coste necesario mínimo para que el Betis compita dignamente en la ACB.

Según el consejo actual de la entidad de Heliópolis, el Betis multidisciplinar se identificaría con el valor de la marca Betis, que en el Informe Secciones -a disposición de los béticos en la web del club- viene identificado por los siguientes conceptos: alegría y seriedad, historia y modernidad, legado y sentimiento, inconformismo y fidelidad, admiración y humildad.

Además, en dicho informe queda definido el valor de alegría de la siguiente manera: "Ser del Betis es motivo de celebración, de disfrutar del deporte y de todo lo que le rodea. Un sentimiento de pertenencia vinculado a la celebración con amigos y familias". A esto hay que añadirle uno de los argumentos que el consejo lanza para defender las diferentes secciones de la entidad heliopolitana: "La decisión de incorporar a las distintas secciones al Real Betis Balompié está perfectamente alineada con un valor principal de la marca (la alegría). Es más, el fútbol de élite se vive con una tremenda pasión que lleva a comportamientos viscerales, mientras que las tres secciones (Futsal, Féminas y Baloncesto) se desarrollan en un ambiente más alegre, siendo unas plataformas excelentes para el desarrollo de los valores positivos vinculados al deporte y siendo los tres deportes muy familiares".

Un concepto de alegría que, por ahora, no se ajusta a los resultados logrados por las distintas disciplinas y mucho menos a la sensación de hastío que tiene el bético, cansado de tanta mediocridad y de no recibir alegrías en forma de triunfos (12 en 41 partidos oficiales en 2016) por parte del primer equipo, lo esencial en un club de fútbol.