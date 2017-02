El tercer empate seguido en el Benito Villamarín dejó un sabor agridulce a los jugadores béticos, que valoraron el hecho de no perder en casa, pero que se quedaron con la sensación de haber dejado escapar dos puntos.

"Lo único positivo es que seguimos invictos en casa, pero tenemos que ganar para sumar de tres en tres. Este punto nos sabe a poco. Hay que ser claros y el objetivo es estar entre los diez primeros. Vamos a ir paso a paso para intentar lograrlo al final de la temporada. El equipo lo ha estado intentando hasta el final, hemos tenido ocasiones claras, pero no ha entrado la pelota. La actitud es buena", manifestó Dani Ceballos en Bein Sport nada más terminar el encuentro.

Ya en la zona mixta, Piccini y Petros fueron los dos protagonistas que atendieron a los medios de comunicación. "Ha sido una pena. Hemos jugado otra vez muy bien, dominando el encuentro, presionando, recuperando muchos balones en campo contrario e incluso hemos dado dos palos otra vez. Es una pena, tenemos que convertir las buenas actuaciones en victorias. La gente se va contenta a casa pero de nuevo con sabor agridulce porque se nos han escapado ya cuatro puntos seguidos. Hay que seguir, acaba de comenzar la segunda vuelta y tenemos un mes muy importante para este club, para nosotros y para la afición. Tenemos tres partidos complicados por delante y debemos ganar los tres", aseguró el centrocampista brasileño, que pidió confianza para Rubén Castro: "Es nuestro principal finalizador, es un crack. Eso le pasa también a los mejores jugadores, que muchas veces el balón no entra. Ojalá en el próximo partido ya anote y que la racha sea buena, como siempre hace, con cinco o seis partidos seguidos metiendo gol y dándonos victorias".

Eso sí, Petros valoró la positiva imagen que el Betis ofrece ahora como local: "Ha sido un cambio muy grande. Desde mi llegada, siempre he dicho que tenemos que hacer un Villamarín muy fuerte, y ya se nota. Hemos presionado y, cuando presionamos a tope, se crea un ambiente muy favorable. No hemos ganado por detalles. Estamos trabajando muy bien, estamos muy ilusionados y con buenas sensaciones. Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que la primera y ganar también partidos fuera. Estoy convencido de que, si no podemos ganar los tres partidos que tenemos por delante, al menos haremos una puntuación muy buena".

Con esa misma sensación se expresó Piccini, que también vio a un Betis superior y que mereció más que su rival. "Hemos creado ocasiones y hemos tenido la mala suerte de no meter el gol. Nos vamos un poquito amargados porque teníamos que sumar tres puntos hoy. Lo bueno es que seguimos invictos en casa desde la llegada de Víctor. Necesitamos encontrar esa eficacia para llevarnos los tres puntos", aseguró el lateral italiano, que resaltó la mejoría experimentada por el equipo: "Hemos generado ocasiones e incluso hemos estrellado dos balones en el palo. Podemos decir que hemos perdido dos puntos hoy. El equipo está creciendo, está jugando bien y generando buen fútbol. Tenemos que volver a ganar porque un punto nos vale poco".