Sanabria: "Espero hacer valer lo que pagaron por mí"

Reaparecido ante el Valencia tras más de un mes fuera por lesión, Sanabria quiere devolver ya la confianza que el Betis y los aficionados han depositado en él. "Espero hacer valer lo que pagaron por mí", ha asegurado el delantero, que mira de reojo el derbi pese a la cita de este viernes en Granada.

"Me encuentro mejor, la lesión me volvió a cortar, ahora ya a disposición del míster. Estoy trabajando para poder hacerlo lo mejor de mí dentro de la cancha y no sufrir tantas lesiones", ha dicho el paraguayo, que se siente cómodo junto a Rubén Castro: "No creo que sea cuestión de sustituir a Rubén, me complemento, por qué no podemos estar los dos dentro de la cancha. La competencia que tenemos es bastante sana. Los jugadores de arriba tienen la obligación de meter. Estamos sufriendo esa falta de gol, esperamos mejorar en las próximas semanas y ayudar al equipo".

El fichaje más caro del pasado verano, con un coste de 7,5 millones de euros, se centra en jugar y ayudar al equipo. "Siempre diré que estoy al costado de eso, no siento esa presión. Tengo que demostrar y dar lo mejor de mí para hacer valer lo que pagaron por mí, pero no es algo que me preocupe. Estoy en el buen camino y estoy dando lo mejor de mí para ponerme a punto", ha dicho el atacante, que también ha agradecido la confianza de la afición: "La gente siempre estuvo dándome su apoyo y no criticándome. Eso es de agradecer, bien podrían increparme. Estoy contento en la ciudad y la gente me está ayudando".

Sobre el calendario, el paraguayo no ha podido obviar el derbi, por más que en el vestuario se pida concentración de cara a Granada. "Vienen tres partidos bastante importantes, también para la ciudad. Tenemos que salir con todo, el Granada se está jugando mucho, si conseguimos algo positivo lo vamos a dejar a una distancia larga. Luego viene el derbi, pero primero es Granada. En el partido de ida no tuve la oportunidad de estar en la cancha, arrastraba la lesión de pubis. Tengo ganas de jugarlo, sé la importancia que tiene, pero antes está Granada", ha apuntado el paraguayo, que también ha admitido que el equipo necesita ya un triunfo: "Nos hace falta una victoria que nos dé confianza, ese punto de inflexión para trabajar de otra manera y ver las cosas de otra forma. Seguramente, enlazar dos victorias seguidas, que no recuerdo haberlo hecho, va a motivar más a la gente. Llevamos bastante tiempo sin conseguir una victoria, también hay que mirar el lado positivo, en casa estamos invictos, y ahora hay que hacer bueno el punto en Granada.