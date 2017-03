La sensación sólo es ganar

Con la ventaja sobre la zona de descenso ofreciendo la tranquilidad que el Betis no consigue con sus resultados, la semana en verdiblanco se ha visto alterada por las palabras del vicepresidente, José Miguel López Catalán, y, sobre todo, del director deportivo, Miguel Torrecilla, que han enturbiado el ambiente entre los béticos que hoy acudirán en masa al Benito Villamarín. La nula autocrítica y el escaso nivel de exigencia marcado por los hombres fuertes del club, que se muestran satisfechos con este Betis que deambula dentro de la mediocridad, han molestado a todos aquellos que esperaban un ejercicio de contrición, en un momento de la temporada en la que el equipo suma una victoria en los diez últimos partidos y más de dos meses sin vencer delante de los suyos.

Ante Osasuna, colista de la categoría y que logró su única victoria de la temporada hace más de una vuelta, este Betis de Víctor está obligado a ganar para revertir su mala dinámica de resultados y dejar atrás todos esos variopintos argumentos que se han ido exponiendo con cada mal resultado. El discurso de Torrecilla, apuntando a las sensaciones transmitidas en estos meses de competición más allá de los resultados, además de tratarse de una huida hacia delante sin reflejo de la realidad del equipo, tampoco valdría hoy de excusa ante este conjunto rojillo que ya pelea más por amor propio que por opciones reales de alcanzar la permanencia.

Para lograr la victoria, hoy será más necesario que nunca el manejo del partido, que el Betis aumente el ritmo de circulación de la pelota y que Dani Ceballos aparezca en las zonas del campo donde su juego tiene influencia en el ataque. La presencia de Rubén Pardo, que eleva sus prestaciones como local, ayuda a esa mejora en el inicio del juego y que el canterano no tenga que acudir a por el balón a zonas muy retrasadas como sí ocurrió en el último en casa ante la Real Sociedad.

Tras la buena sensación que dejó en el cuerpo técnico y en el propio club la derrota por la mínima en el Santiago Bernabéu, no se espera que Víctor realice demasiados movimientos en el once. A la obligada entrada de Rafa Navarro por el sancionado Piccini se podría añadir la de Joaquín, aunque esta vez en la zona de ataque como enlace con la delantera y no en el centro del campo como ocurrió ante la Real. El portuense tiene ganas de volver a sentirse importante y estas semanas de trabajo le han permitido mejorar su puesta a punto después de esa lesión que lo frenó en su mejor momento.

A todos estos aspectos, el cuerpo técnico ha añadido una especial relevancia esta semana a las acciones a balón parado. Si el Betis de Víctor destaca por su amplio catálogo de jugadas, la debilidad de Osasuna para defenderlas ha provocado esa insistencia en un recurso que sirve para desatascar partidos y que los verdiblancos ya han empleado con éxito en varias ocasiones.

Del rival no se espera demasiado. Quizá las ganas de mostrarse de jugadores como Sergio León, especialmente motivado en el regreso a la que fue su casa. El canterano bético, del que muchos dudaron de su rendimiento en la máxima categoría, se ha ganado un sitio en la élite al demostrar capacidad para generarse ocasiones incluso en solitario. Ahora tiene nueva pareja de baile con el serbio Kenan Kodro, que ha aprovechado unas molestias de Oriol Riera, el habitual titular, para enlazar tres goles en dos partidos y hacerse un hueco en el once de Vasiljevic.

Tampoco pasará desapercibida la presencia de Álvarez Izquierdo, al que desde el club se señaló como responsable del empate en Riazor, por más que luego hasta el propio Víctor rectificase al visionar la jugada más conflictiva, un penalti de Pezzella. En este Betis en el que los triunfos escasean, cualquier excusa es válida para seguir hacia delante. Aunque hoy ante Osasuna la sensación que le vale al bético sólo es la de ganar.