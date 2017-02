Una situación enquistada

El caso Zozulya vivió ayer un capítulo más sobre la situación del delantero, que se encuentra enquistada en estos momentos a la espera de que se resuelva un asunto muy importante: quién pagará su salario. El futbolista y sus representantes, que ayer volvieron a reunirse casi todo el día en el hotel de concentración habitual de los verdiblancos, entienden que el ucraniano no puede realizar su trabajo por el ambiente que se respira en Vallecas y que el hecho de no presentarse a los entrenamientos con su nuevo club no sería una causa de incumplimiento de contrato, mientras que el Rayo estima que si no vuelve a la capital de España no tiene la obligación de hacerse cargo de una parte de la ficha, sin olvidar al Betis, que acordó con los franjirrojos abonarle sólo otra. De este modo, todo continúa a la espera de resolverse, de ahí que ayer tampoco se conociera la decisión de Zozulya, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

Mientras tanto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el embajador de Ucrania en Madrid, Anatoliy Scherba, se reunieron ayer y coincidieron en que el Gobierno español debe apoyar a Zozulya, según un comunicado de la patronal de los clubes. "Ambas partes han coincidido en señalar que el Gobierno español debe apoyar al jugador ante su indefensión por las coacciones que el futbolista ha sufrido y que podrían vulnerar su derecho al trabajo, uno de los derechos fundamentales del ser humano", indica el comunicado de la Liga, que lo emitió después de que Tebas y Scherba se reunieran en la sede del organismo futbolístico español para tratar la situación del jugador del conjunto verdiblanco, que volvió a recibir el apoyo de sus compañeros en el Betis, como fue el caso de Felipe Gutiérrez. "Nosotros dimos una conferencia que fue un comunicado que leyó Joaquín y es lo que nos parece a todo el equipo, estamos todos en esa línea. No hay nada diferente. Seguimos con lo mismo, apoyando a nuestro compañero. Creemos que es una gran persona. Todos lo conocemos dentro del vestuario y es lamentable lo que está pasando con todo esto", dijo el chileno, que indicó que "es la primera vez y no estoy de acuerdo con lo que hicieron por ideologías políticas o cosas que le hayan pasado a Roman o que no estén pasando. Hay muchas expectativas de ver lo que él piensa. Sin embargo, no una realidad concreta de lo que él siente".

Así, habrá que esperar a las próximas horas a que los agentes de Zozulya y el futbolista den a conocer qué decisión han tomado acerca de una cuestión que se encuentra en stand by por una situación que deben resolver las tres partes implicadas en el contrato del atacante, que lleva ya varios días sin poder entrenarse después de que viviera aquel triste episodio en Vallecas.