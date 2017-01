Una sociedad bien avenida

A falta de una mayor fluidez en el juego, Víctor Sánchez del Amo ha conseguido que el Betis consolide sus resultados como local gracias al paso adelante de Rubén Castro y Dani Ceballos, los dos jugadores más destacados otra vez del equipo verdiblanco y que evidenciaron su buen entendimiento con la acción del 1-0, con una gran asistencia del utrerano y la perfecta definición del atacante canario.

Bajo la premisa de conceder menos ocasiones de gol, algo que los de Víctor están consiguiendo con más regularidad en Heliópolis, el Betis ha vuelto a basar sus triunfos en la eficacia de Rubén Castro. Fuera de los planes de Gustavo Poyet -y de buena parte del club en el verano-, el uruguayo ubicó a regañadientes al canario entre los titulares, aunque su posicionamiento en la banda izquierda mermó su rendimiento. A los cuatro goles en las tres primeras jornadas, con sendos dobletes ante Barcelona y Valencia, siguieron ocho encuentros sin anotar con el técnico uruguayo en el banquillo, que incluso lo dejó dos veces entre los suplentes. Desde la llegada de Víctor, Rubén ha anotado cuatro tantos en seis encuentros del campeonato liguero y sólo se ha quedado sin marcar en el estreno del técnico madrileño ante la Unión Deportivas Las Palmas y en la derrota ante el Alavés en Mendizorroza. Además, el canario comenzó a ver puerta en Heliópolis con el nuevo entrenador, ya que tres de sus goles han sido en el Villamarín.

El regreso de Rubén a la senda del gol ha ido aparejado al crecimiento de Dani Ceballos. "Para mí este equipo es Ceballos y diez más, creo que es el jugador que tenemos con más calidad. Me extrañaba mucho su situación", expuso el propio delantero sobre su compañero, que lidera el resto de estadísticas del juego desde su entrada en el equipo. Ante el Leganés, el utrerano volvió a ser el jugador de campo con más recuperaciones de balón, a la vez que también fue el que más pases ejecutó con un elevado acierto en los mismos (87%). El centrocampista incluso ha aumentado su regularidad, tanto en la continuidad partido a partido como en los momentos de los mismos, uno de los aspectos en los que necesita seguir avanzando.

Indiscutible para Víctor desde el primer día, Dani Ceballos se ha beneficiado también del nuevo esquema diseñado por el cuerpo técnico. Con más jugadores de un perfil defensivo sobre el terreno de juego -tres centrales y dos carrileros-, el utrerano puede aparecer por más sitios del centro del campo, lo que favorece su despliegue físico, a la vez que le permite encontrar los huecos necesarios para lanzar pases como el del gol del pasado domingo.

"Gracias a la estructura colectiva podemos aprovechar las grandes individualidades que tenemos. El talento se multiplica cuando se funciona como equipo. Dani es un ejemplo, lo que me alegra es que no sólo está destacando en el aspecto ofensivo con su visión de juego sino también en lo defensivo, un apartado en el que no se le destacaba tanto. Está demostrando una capacidad para recuperar balones de primerísimo nivel", afirmó Víctor sobre el utrerano, al que auguró un gran porvenir si continúa con este proceso: "Para la edad que tiene, y lo que lleva hecho por detrás y lo que le queda por delante, tiene mucho recorrido. Está en un momento óptimo pero tiene que exigirse más".

Si los elogios a Ceballos han llegado desde Rubén Castro o del propio entrenador, el utrerano tampoco escondió su magnífica relación con el delantero canario. "Importantísima victoria frente al Leganés... Este joven está a otro nivel #RC24", expuso el utrerano en las redes sociales tras la victoria ante el cuadro pepinero y lo acompañó con una imagen en la que aparecían Rubén y él mismo. "El jueves tuvimos un partido con el filial e hicimos varias veces esa acción. Es un jugador que, con la mirada solamente, sabes que va estar ahí. Nos entendemos muy bien", manifestó el canterano tras el partido sobre su asistencia al goleador bético, una sociedad bien avenida que comienza a ofrecer resultados sobre el césped.