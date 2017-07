La sorpresa del juicio con un documento "falso"

Para Hugo Galera existen varios momentos decisivos en su lucha contra la gestión de Lopera. "El primero llegó en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 10, cuando se demuestra la vinculación de Lopera y sus empresas con el Betis. Luego llegó lo que supe cuando me puso una querella. Lo que yo no conocía en aquellos días, ni el 29, ni el 30 de junio de 1992, ni un mes después, es que los 308 millones del célebre pagaré de las cajas los había hecho él efectivo el 30 de junio. En la querella que me puso, el abogado fue tan torpe que puso un recuerdo bancario de la entrega de esos 308 millones en el banco para que el notario recibiera que había 1,175 millones en la caja. 475 puestos por los béticos, 308 millones del pagaré, más 300 de otros muchos pagarés que habíamos firmado durante el año y a los que le dio la vuelta e hizo un tráfico cambiario exagerado. Así logró los 1.175. Me enteré sorpresivamente de que había una constancia documental de que el pagaré formó parte del capital", explica Galera sobre lo sucedido aquellos días, y a lo que añade que lo que supo el pasado lunes y que sirve para explicar el fracaso de su negociación con el Consejo Superior de Deportes (CSD) cuando ya estaba ultimada: "Yo siempre he dicho que él reventó la operación que yo había ejecutado con el CSD y en el juicio me lo enseñaron. Me presenta un documento del CSD fechado el 29 de junio en el que se me denegaba esa operación. Eso es mentira. Yo dije que ese documento es falso. En la sentencia del penal 10 no viene. Ellos quieren llevarlo todo al 92, se inventan esta carta 25 años después. Es falsa seguro, tiene un sello revertido. Tantas cosas son falsas de las que ha dicho. Ha sido una idea de última generación y supuestamente era la carta escondida que él tenía. Ese mismo día yo había hablado con el CSD y me contestaron que mi vicepresidente ya les había dicho que estaba todo solucionado. Es un hecho de que Lopera quería quedarse con el Betis, no quería que las cajas y las soluciones que yo formulaba salieran adelante. No le quiero dejar un cabo suelto", finaliza Galera.