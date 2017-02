Una torre de Babel en rebelión

En nada se pareció este Betis al que, no hace tanto tiempo, mareó con juego al Barcelona en Heliópolis. Del espectáculo al bochorno sólo es necesaria una incomparecencia como la protagonizada en Los Cármenes. Los goles fueron cayendo como ladrillos y andamios en las botas de los hombres vestidos anoche de fósforo. Se derribaron torres más altas, pero el Betis no tuvo en Granada ni el arresto de medirla. Y se quedó sin saber ni la longitud.

Entre todos se engulleron a un Betis que no tuvo tino ni carácter para probarlo. La torre de Babel del Granada no sólo se mantuvo en pie tras el paso del equipo visitante sino que continuó levantando plantas sin miedo al espíritu bético, que no fue ni se pareció a ningún ser divino. Más bien fue todo lo contrario, un estar o aparentar de lo más divino.

Pues ni por ésas. Sin ánimo, sin intensidad ni humores, inodoro, incoloro e insípido, el equipo entrenado por Víctor Sánchez no estaba anoche para hacer historia. Y no fue capaz siquiera de navegar a favor de la corriente del mito, aquel por el que Dios castigó el orgullo y la racionalidad humanas destruyendo esa magna torre que ambicionó alcanzar el cielo con las manos.

López Catalán y Ángel Haro no son los gafes

No son Ángel Haro o José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente del Betis, respectivamente, de acompañar al equipos en los compromisos fuera de casa. Quizá por ser Granada una plaza vistosa y no tan lejana, los dos dirigentes presenciaron a su equipo perpetrando el horror futbolístico. 4-1 en el Nuevo Los Cármenes que quizá serían suficientes para no animarlos más al desplazamiento. Gafes no son desde luego: el Betis no gana fuera desde el 21 de octubre. Y fue Poyet. Mala hora.