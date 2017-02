Víctor: "Queremos preparar el derbi con 27 puntos"

Con la mente en el Granada como la mejor preparación para el derbi de la próxima semana. Así ha comparecido Víctor Sánchez del Amo, entrenador verdiblanco, en la previa del duelo ante el Granada, en la que ha vuelto a mostrar su confianza en Rubén Castro.

"Desde que terminó el duelo ante el Valencia, la cabeza está en el inmediato rival que es el Granada. Por encima de todo está el objetivo de quedar lo más arriba posible, y para eso hay que sumar de tres en tres. No es momento para preparar el derbi, sabemos que es un partido especial, pero hay un partido muy importante antes. Ya tendremos tiempo para preparar el derbi y lo queremos hacer con 27 puntos", ha asegurado Víctor, que ha incidido en lo que significa el duelo de máxima rivalidad: "Por la calle me han dicho cosas desde el primer día, no hace falta estar a 15 para el partido La importancia del derbi es lo que tiene, está marcado desde que sale el calendario. Esa pasión tan grande se vive desde el primer día. Nosotros nos aislamos de eso, nuestra atención está en el partido de Granada y en alcanzar los 27 puntos".

Sobre la sequía goleadora del equipo, el técnico confía en que se solucione pronto. "La pistola está encasquillada, el disparo se va fuera. Para hacer goles lo importante es hacer ocasiones. Estoy convencido que es la típica racha que se da en el fútbol, es cuestión de tiempo que empecemos a elevar la efectividad. Tenemos mucho nivel para hacer gol y con las ocasiones que estamos haciendo va a llegar. Encadenar dos victorias lo queremos todo, y la tercera y la cuarta... Pero hay que conseguir la primera para ir a por la segunda", ha comentado Víctor, que ha quitado responsabilidad a Rubén Castro: "No es que tenga ansiedad, es la ganas de querer hacerlo, la rabia. Le pasa a todos los delanteros del universo. Lo enfocamos y trabajamos para que tenga la cabeza tranquila. Está apareciendo en todos los partidos y teniendo ocasiones. No sólo nos limitamos a Rubén, no queremos tener dependencia de un jugador., sino que queremos que haya llegada de los centrocampistas, tener opciones a balón parado. Hay que maximizar las opciones ofensivas. Estamos encantados de contar con Rubén y su capacidad goleadora pero queremos sumar a más compañeros".

Sobre el rival, Víctor espera a un Granada con ganas de resarcirse de la derrota del pasado lunes. "Lo que pasó en Ipurua provocará que se parezca más al del día de Las Palmas. Su campo es el mejor escenario para ellos para conseguir puntos. Después del golpe que se llevaron estarán más activados. Esperamos una versión agresiva, que vaya por el partido, y lo convierte en un encuentro con muchos duelos e interrupciones. Tenemos que estar preparados para ese partido", ha dicho el técnico, que no ha puesto como excusa la ausencia de Dani Ceballos: "No vamos a ver el peinado que se ha hecho corriendo por el campo. Es un jugador que ha crecido, ha asumido un liderazgo en el grupo y no vamos a poder tener ese líder, pero no es excusa. Tenemos confianza en los que van a entrar en el campo y en la convocatoria".

Por último, el preparador se ha referido a la disputa el próximo 8 de marzo del encuentro aplazado ante el Deportivo. "No depende del gusto, el calendario está configurado con unos contratos televisivos que eligen los horarios y las fechas. Se elige el día 8 y nos preparaemos lo mejor posible. Se comprime el calendario, pero también nos permitió tener un fin de semana libre. Me produce más incomodidad jugar viernes-martes-viernes. Como damos audiencia los viernes, pues corremos ese riesgo. No hay tiempo para preparar los partidos de esa manera", ha finalizado.