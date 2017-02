Un viernes sin fútbol. Así se quedó el Betis ayer, después de que se aplazara el encuentro que tenía que haber disputado por la noche ante el Deportivo debido las condiciones metereológicas adversas que desde el jueves por la noche azotan a La Coruña y que hicieron mella en Riazor, provocando el desprendimiento de parte de la cubierta del feudo blanquiazul. Así, desde primera hora de la mañana, los técnicos del Ayuntamiento de la ciudad coruñesa -el estadio es propiedad municipal-, junto con el presidente del Deportivo, Tino Fernández, en contacto con la LFP y el Betis, inspeccionaron el feudo deportivista y, ante la falta de seguridad y el hecho de que a la hora del partido el estado del temporal sería de alerta naranja, informaron del aplazamiento del encuentro.

"A causa del temporal y para garantizar la seguridad de la ciudadanía se suspende toda la actividad deportiva en las inmediaciones de Riazor. Esta suspensión afectará a los encuentros que se disputarán tanto en el estadio como en el Palacio de los Deportes de Riazor", anunció el Consistorio coruñés en las redes sociales, al igual que hicieron Betis y Deportivo.

El viento y la lluvia provocaron destrozos en parte de la cubierta del feudo deportivista

"Cientos de trozos de uralita se han desprendido de la cubierta de Riazor, cayendo en las calles aledañas al estadio, en la explanada entre el Palacio de los Deportes de Riazor y el estadio y en el propio césped del municipal coruñés", indicó el club gallegó en su comunicado, mientras que el cuadro verdiblanco hizo lo propio mediante el consejero Rafael Salas, que estuvo acompañado en La Coruña por el director general, Federico Martínez Feria -de nuevo, otro viaje sin Ángel Haro ni José Miguel López Catalán al frente de la expedición-, explicó lo sucedido: "Desde esta mañana hemos estado en contacto con el Deportivo. A primera hora recibimos la noticia de la incidencia climatológica que había provocado ese vuelo de la cubierta del estadio de Riazor. En principio, el Dépor manejaba varias alternativas, como recolocar al público, pero ante el riesgo de que el mal tiempo continúe, algo que está confirmado no sólo para hoy (por ayer) sino para toda la semana, se ha decidido suspender el partido ante la posibilidad de que un desprendimiento de la cubierta afecte al público y al desarrollo del partido".

Rafael Salas, además, señaló que por ahora no existe una fecha oficial en la que se pueda jugar el partido: "En estos momentos no hemos planteado ninguna porque lo primero que quiere saber el Deportivo es tener la certeza de cuándo tiene su campo disponible para poder desarrollar el encuentro de forma segura y tranquila. No hemos barajado ninguna fecha ni con la Liga ni con el Deportivo". En la misma línea que el directivo bético se mostró el presidente del Dépor, Tino Fernández: "Al principio, una idea era esperar un momento de calma para jugar, pero para eso necesitamos sanear la cubierta, eliminar los riesgos, sacar trozos que se están moviendo, y además hay una alerta activada también para mañana y tampoco podíamos estar esperando ese momento que amainase el temporal para disputar el choque. Hay una realidad, la cubierta está en mal estado, la propia estructura. Riazor tiene la peor cubierta del fútbol español. Se ha puesto por delante la seguridad de las personas y es la mejor decisión. Tanto el Betis como nosotros no estamos en Copa. No sé si va a coincidir con el Valencia-Real Madrid, por nosotros ojalá sea cuanto antes. La semana que viene, pero es hablar por hablar. Simplemente hemos constado que no vamos a jugar". Ahora serán Betis y Deportivo, con la Liga, sin obviar la opinión de los operadores televisivos, los que tendrán que elegir en qué día se disputará el partido, siempre que antes queden arreglados los desperfectos de las cubiertas dañadas de Riazor.

Una vez que oficialmente el partido fue aplazado, el Betis tomó un vuelo chárter poco después de las tres de la tarde para aterrizar en el aeropuerto de San Pablo una hora y media después. Ya en Sevilla, la expedición bética se desplazó al Benito Villamarín, donde los convocados se ejercitaron junto a varios jugadores del filial y del juvenil. Finalizada la sesión de trabajo, el plantel tendrá el fin de semana libre antes de empezar a preparar el duelo ante el Valencia.