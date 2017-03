Carreras en la UVI

¿por QUÉ la carrera que elijas ahora podría estará muerta en cuatro años? Hace unos días leía este titular en un medio de comunicación. Tengo que reconocer que tenía gancho, así que no dude en entrar. Casualmente este interesante artículo coincidía con la huelga convocada en todo el país contra la enseñanza pública. Meses antes, otro artículo hablaba del suspenso en toda regla que ha recibido nuestro país, en un informe elaborado en el marco del Foro Económico Mundial, sobre la adaptación a la digitalización. Días después en el Congreso de la Barcelona Mobile se extraía, entre sus conclusiones, que ahora mismo en nuestro país hay más demanda de empleo digital que estudiantes. Todo esto en un contexto en el que la tasa de empleo juvenil supera en nuestro país el 40%, más de 600.000 jóvenes. Si a esto le sumamos que el cambio en el mercado de trabajo avanza a velocidad de vértigo, como consecuencia precisamente de esa revolución tecnológica, y que, por el contrario, el sistema educativo español va demasiado lento en esa carrera hacia la nueva demanda de trabajo, el resultado puede ser desastroso. Es hora de que las administraciones competentes asuman que nuestro sistema educativo debe reciclarse de forma urgente, teniendo en cuenta que la primera promoción de una nueva titulación tarda en salir seis años desde que se decide crearla.

Ese es el problema que tienen ahora mismo nuestros estudiantes si quieren formar parte del nuevo mercado laboral y no seguir engrosando la lista del paro con jóvenes muy preparados cuyas titulaciones empiezan a fallecer si se tiene en cuenta que el 65% de los alumnos de menos de 12 años van a estudiar carreras que aún no existen. Urge el Pacto de Estado en la educación con el que estudiantes y profesores se sientan apoyados por las administraciones para afrontar el cambio hacia lo desconocido con la seguridad de puede suponer una gran oportunidad en sus vidas y no una amenaza, como pueden temer al leer tan terrible, pero a la vez real titular. Y, todo ello, por supuesto con la educación en valores como pilar básico en la nueva era digital.