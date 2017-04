La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, tiene hoy su primera cita en los Juzgados tras ser llamada a declarar por la querella interpuesta por CGT por 'injurias' y 'calumnias'. La denuncia fue hecha tras acusar a dos miembros del sindicato de faltar al trabajo, abusando del uso de horas sindicales. Independiente de lo que diga el juez, sobre un asunto que debe aclararse, parece que el trato y las formas no fueron las más acertadas, ya que una cosa es abrir expediente disciplinario por no acudir al trabajo, cuestión ésta que debe resolver el departamento de Recursos Humanos, y otra es meterse en un charco innecesario diciendo públicamente que estos empleados se beneficiaron de un acuerdo de silencio con gobiernos anteriores. Teniendo en cuenta la situación de Jerez, con más de 30.000 parados, y de su Ayuntamiento, endeudado hasta los ojos, no parece lo más conveniente que su alcaldesa se vea envuelta en una disputa que bien podría haberse solucionado sin generar un revuelo mediático en los tribunales. Unas simples disculpas, por las formas empleadas, quizás hubieran servido para acercar posturas. Pedir disculpas es un gesto fácil, aunque en el caso de la política parece que es como ir al paredón. Pedir disculpas es un gesto bonito que nos enseñan de pequeños y que, desgraciadamente, se suele perder al hacernos mayores por una cuestión de orgullo o, en el caso de la política, por miedo a mostrar debilidad. El ciudadano es exigente, pero cuando se le pide perdón, se siente bien y es capaz de hacer borrón y cuenta nueva. ¿No fueron los españoles capaces de perdonar al Rey emérito?

Aún estamos esperando disculpas del señor Iglesias, por su irresponsable comportamiento en el Congreso, o del eurodiputado que afirmó que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, con lo que esto conlleva en la violencia de género, pues sus comentarios pueden ser el empujón que les falta a muchos agresores para atacar a su víctima, o del también parlamentario europeo, que insulto a los países del sur. Pedir disculpas nos dignifica como personas, nos hace crecer y encima es un ejercicio de salud.