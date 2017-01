Incomprensible lección

Hace unos días una joven estudiante de la ESO, hija de padres de nacionalidad extranjera, me pedía que le aclarara un breve punto de su libro de texto de Sociales sobre los Países Desarrollados. En menos de diez líneas se explicaba la diferencia entre inmigración y emigración en estos países. A primera vista parecía fácil la pregunta, sin embargo, tengo que reconocer que al leer lo recogido en su libro tuve que pensar varias veces como explicarla ambos conceptos sin quitarle la ilusión de vivir en nuestro país y ser una buena estudiante. Y es que, según recogía el texto, las definiciones son claras: los inmigrantes son las personas que vienen de países más pobres a realizar los trabajos que nadie quiere hacer mientras que los emigrantes son mayoritariamente las nuevas generaciones que, en tiempos de crisis, a pesar de su formación, se ven obligados a marcharse en busca de trabajo. Mientras me esforzaba en explicarle, y a la vez entender cómo podía decir eso un libro para estudiantes, comprendí porque una alumna aventajada reclamaba mi ayuda en una explicación aparentemente tan sencilla y tan dura a la vez para un hijo de inmigrantes. Imagínense el dilema de la pequeña a la hora de razonar el tema: Mis padres vinieron a hacer el trabajo que no querían hacer los españoles para darnos una vida mejor y yo me voy a tener que ir cuando termine mis estudios a otro lugar. Con mucha educación me contestó: gracias lo he entendido. Yo no fui capaz… Casualmente ese mismo día este medio de comunicación confirmaba la terrible definición de emigración: Nada más y nada menos que 85.700 gaditanos abandonaron la provincia en 2016 en busca de trabajo, cifra que volvió a situar a nuestra localidad entre los primeros del ranking. Esperemos que algún día el libro de Sociales diga: inmigrantes son las personas que vienen en busca de una vida mejor a un país en el que hay empleo para todos sin distinción y emigrantes son aquellas personas que buscan trabajo en otro lugar simplemente porque así lo han elegido.