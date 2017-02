Insulto a Jerez

El pasado año este medio de comunicación revelaba un escándalo con mayúsculas. Afortunadamente, tras hacerse público el asunto, el caso del 'director fantasma' del Centro Andaluz del Flamenco ha llevado al ex consejero Luciano Alonso a prestar declaración ante el juez en calidad de investigado, antiguo imputado. Para entender los hechos el caso es fácil de explicar, pero imposible de entender: El PSOE nombró a Luis Guerrero, miembro de su ejecutiva en Málaga, director del Centro Andaluz del Flamenco en Jerez, cargo que ocupó desde 2012 y por el que cobró 2.000 euros al mes durante tres años. La investigación periodística consiguió destapar que este señor jamás ejerció como director ni pisó su despacho. A la espera de que se pronuncie la Justicia, la esperadísima declaración del ex consejero Luciano Alonso, la semana pasada, deja boquiabierto a cualquiera que haya leído la prensa estos días. Partiendo de la base de que, como suele ser habitual, en este tipo de declaraciones, parte de que "no sabía nada", lo sorprendente e insultante es la explicación que se llega a dar en la sala. Para resumirlo de una manera sencilla: Luciano Alonso se desentiende del problema y desvía el asunto hacia los técnicos que le presentan el documento sin alertarle del asunto, pues, por lo visto, se consideró dentro de lo normal que la ciudad de Jerez pagase a un destacado militante del PSOE para ocupar un cargo de asesor en Málaga. Lo llaman reasignación de funciones. Y lo más sangrante es que se decide utilizar la dirección de CAF para poder pagar a un compañero socialista en otro puesto que nada tiene que ver. Según alegan, todo es legal. Discúlpenme pero no entiendo nada. No sé a ustedes pero a mí moralmente esto me parece una vergüenza y un escándalo con mayúsculas, por no hablar de la falta de respeto e insulto a la ciudad de Jerez y al mundo del flamenco. Esperemos que la Justicia aclare un asunto que gracias a la prensa ha llegado a los tribunales y esperemos también que se ponga fin a una práctica que recuerda más a una agencia de recolocación dentro del partido.