Alimentación saludable para prevenir la astenia primaveral

La primavera no solo suele venir acompañada del cambio de hora y aumento de temperaturas, a menudo todo esto conlleva un cuadro de cansancio asociado denominado astenia primaveral. Esta sensación generalizada de cansancio, fatiga, falta de vigor y debilidad tanto física como psíquica se produce, según la hipótesis más aceptada por la comunidad científica, a que la llegada de la primavera provoca una alteración en los niveles sanguíneos de algunos neurotransmisores y hormonas, por ejemplo la serotonina y las endorfinas. "Además la mayor exposición a la luz aumenta la liberación de melatonina, hormona que favorece el sueño. Todo esto, unido a la reducción de la presión sanguínea que se produce con temperaturas más elevadas, hace que el cuerpo consuma mayores cantidades de energía y así notamos una sensación más elevada de cansancio, debilidad y somnolencia" indica Rocío Rubio, nutricionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene su origen en el hipotálamo, región encefálica encargada de, entre otras cosas, regular el sueño, la vigilia, la sed o la temperatura. "No se conoce un único remedio para combatir la astenia primaveral, sin embargo la mejor forma de hacer frente a este incómodo síndrome se basa en llevar un estilo de vida saludable. Gracias al consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes como son las verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos o legumbres" aseguran la especialista. Además de la alimentación es importante tener una buena hidratación y acompañar nuestro día a día con ejercicio físico y un correcto descanso.

Es recomendable realizar varias comidas al día, preferiblemente más de tres ingestas diarias para no realizar comidas excesivamente copiosas ya que es más importante la calidad de éstas y que no provoquen una digestión pesada, agravando por tanto los síntomas. La forma correcta de combatir la astenia primaveral es mediante el consumo de alimentos. Así, la experta recomienda frutas con alto contenido en vitaminas del grupo B, C, A, triptófano, además de minerales como el hierro, calcio, potasio y fósforo; y fibra. Además de verduras de hoja verde por su alto contenido en ácido fólico (B9), cereales integrales, que nos proporcionan minerales como el magnesio, selenio y potasio, y levadura de cerveza, que nos aporta diferentes vitaminas del grupo B.