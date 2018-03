Aumentan a casi 30.000 las muertes al año a causa de la EPOC

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha presentado los datos del estudio GBD centrados en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en España. Las siglas de este trabajo corresponden a Global Burden Disease o lo que es lo mismo "la carga global de la enfermedad". La principal causa de la EPOC es el tabaco y la enfermedad se presenta, en la mayoría de casos, tanto en forma de bronquitis crónica -con tos prolongada con moco- como con enfisema, que causa daño pulmonar.

Las nuevas cifras, publicadas en la prestigiosa revista científica The Lancet Respiratory Medicine, indican que la EPOC es la responsable de la muerte de 29.000 personas en España, una cada veinte minutos. La estimación anterior, de 18.000 muertes al año, era de 2007 y estaba basada en los datos del estudio Episcan.

Como explica el doctor Joan B. Soriano, consultor de metodología e investigación de SEPAR, el GBD se considera el estudio de salud más ambicioso realizado hasta la fecha. "Tiene como objetivo determinar las causas de muerte por edad, sexo y área geográfica cada año. Y además, qué enfermedad (o enfermedades) padece cada persona en el mundo según estos mismos determinantes", detalla.

En su opinión, el hecho de que haya casi tres millones de personas en España con EPOC "es un reto de salud pública. El motivo es que tres de cada cuatro aún no están diagnosticadas y, por tanto, no están tratadas. Sufren síntomas y patología no detectados cada día de su vida, limitando también la calidad de vida de las personas que conviven con los afectados", recalca.

Entre otras acciones para disminuir el impacto de la enfermdad, se han puesto en marcha campañas de prevención primaria en EPOC. Tienen como objetivo reducir el tabaquismo y la contaminación atmosférica. Desde Separ se aboga, por un lado, por aumentar el precio del tabaco, aplicar la legislación existente y evitar que los niños y adolescentes empiecen en este hábito. Por otro lado, se apuesta por mejorar el parque móvil o reducir las emisiones industriales.No obstante, la EPOC es la quinta causa de muertes prematuras en España; en este respecto, el cáncer de pulmón se situaría por delante de esta otra enfermedad respiratoria y sería la tercera causa de muertes prematuras en el territorio español. La EPOC y sus graves consecuencias, como la mortalidad y las citadas defunciones prematuras, podrían evitarse combatiendo su principal causa: el tabaquismo. El tabaco es el factor de riesgo causante de más muertes y discapacidad combinadas, todo ello según datos del GBD en España.

"Estas son medidas que funcionan. Pero no podemos bajar la guardia: por ejemplo, la irrupción del cigarrillo electrónico es un fenómeno reciente y muy preocupante, y que ha generado gran confusión; ahora ya sabemos que es la puerta de entrada al hábito tabáquico de muchos niños. Y que no está libre de efectos adversos", advierte.

"Otra estrategia es la detección de la enfermedad (también conocida como cribado) en toda persona mayor de 40 años, con síntomas respiratorios o cansancio mayor que las personas de su mismo edad, y que fuma o ha fumado. Debe solicitar a su médico de cabecera realizar una espirometría, que es la prueba que diagnostica EPOC y nos permite saber en qué estado está", recomienda Soriano.

Paradójicamente, se reduce el número de casos de EPOC en todo el mundo. Uno de los datos más curiosos del estudio GBD es que el número de casos en todo el mundo pasan de 240 millones a 174. Para el portavoz de Separ, las estimaciones anteriores del número de casos de EPOC en el mundo "tenían un alto grado de incertidumbre". "Ahora sabemos que se había sobreestimado", concluye.