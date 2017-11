Cinfa y Redpacientes reconocen la labor de divulgación en salud

Azucena Martín, Gisela Pérez y Ana Macpherson, periodistas de El Español y La Vanguardia, respectivamente, han sido galardonadas con el II Premio Cinfa Redpacientes al Mejor Artículo de Salud, que reconoce la labor en divulgación en salud de los periodistas españoles. Estas profesionales de los medios firmaron los tres artículos más leídos por los pacientes entre los publicados en Comparte Salud, el boletín semanal de noticias de la comunidad online de pacientes Redpacientes, patrocinado por Cinfa.

La entrega de estos premios ha tenido lugar en la sede de Cinfa, en Navarra. Azucena Martín, de El Español, ha recibido el galardón de manos del presidente del laboratorio, Enrique Ordieres, al igual que Ana Macpherson, de La Vanguardia, mientras que Sergio Brihuega, copresidente de Redpacientes, se lo entregó a Gisela Pérez, también redactora del periódico catalán.

En palabras de Enrique Ordieres, "con este reconocimiento ponemos el foco sobre los periodistas especializados en salud, por la importancia de su función como divulgadores y difusores de información a la que tienen acceso no solo pacientes diagnosticados, sino ciudadanos que buscan conocimiento en torno a hábitos saludables y claves de prevención. Desde Cinfa, destacamos y compartimos su esfuerzo por ejercer con profesionalidad y rigor una labor tan necesaria como es la educación en salud".

Por su parte, Sergio Brihuega, copresidente de Redpacientes, declaró que "esta iniciativa, con periodistas especializados como piedra angular, es clave para mantener a una opinión pública informada, y ese es uno de los objetivos de nuestra comunidad".

Disfagia, obesidad abdominal y sistema nervioso

Qué ocurre realmente cuando se nos duermen las extremidades, en qué consiste la disfagia y la obesidad abdominal como factor de riesgo del ictus en mujeres son los temas que han generado más clics de usuarios únicos del boletín durante el periodo de vigencia del premio (del 12 de abril al 27 julio de 2017).

El artículo ¿Se te ha dormido el pie? Echa la culpa a tus nervios, firmado por Azucena Martín y publicado en El Español el pasado 9 de mayo ha sido el más leído por los usuarios de Redpacientes. Esta colaboradora de la sección de Ciencia del diario online, explicó que "como licenciada en biotecnología, llegué al mundo de la comunicación por casualidad, pero desde entonces no he podido alejarme de él. Escribo habitualmente sobre todas las áreas de la ciencia, pero la salud me resulta especialmente interesante, por la importancia que tiene para la población. Por eso, el hecho de que sean los propios lectores los que seleccionen los artículos ganadores de este premio me hace sentir muy afortunada de recibirlo, ya que, al fin y al cabo, escribimos para ellos", aseguró.

Por su parte, Gisela Pérez es autora de La disfagia, una enfermedad poco conocida y en ascenso, publicado el pasado 6 de junio en la edición online de La Vanguardia, medio en el que escribe desde hace varios años, trabajando para que "los temas de salud tengan más representación en los medios". Considera que "es un tipo de información que tiene menos cobertura mediática en la prensa generalista de la que debería, puesto que aborda cuestiones de interés para los lectores. Al mismo tiempo, resultan especialmente sensibles para ciertos colectivos, lo que implica una mayor rigurosidad por nuestra parte".

Por último, Ana Macpherson es periodista especializada en temas de salud y lleva 25 años escribiendo también en La Vanguardia, donde se publicó –el 12 de mayo- el artículo por el que ha sido reconocida en estos premios: La grasa abdominal multiplica por seis el riesgo de ictus en las mujeres. Ella declaró que "aunque no produzca titulares muy espectaculares, la información de salud resulta muy agradecida para el periodista, porque afecta a cualquier lector". Insiste, como sus compañeras, en que "las noticias de salud, como de otros temas, han de ser fiables, rigurosas y comprobadas. Tanto nosotros como los medios de comunicación tenemos la obligación de garantizar que lo que publicamos es cierto y no provoca confusión, ni fomenta ningún tipo de creencia. Es nuestra firma de calidad", apostilló. Como premiada, expresó que "no hay nada para un periodista como saber que te leen, que tu trabajo ha llegado a los demás; por eso, este reconocimiento me hace mucha ilusión".