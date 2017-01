Cuestionan el efecto negativo de las carnes rojas en el riesgo cardiovascular

Desde hace mucho tiempo, y especialmente desde que una agencia de la Organización Mundial de la Salud realizó un posicionamiento más sólido, se habla con frecuencia de los riesgos del consumo de carne roja a largo plazo, especialmente por los problemas asociados a la salud del colon. Del mismo modo, también se alude con cierta recurrencia al impacto de las dietas con una alta ingesta de carnes rojas en los perfiles de riesgo cardiovascular. Estas evidencias se construyen poco a poco a base de estudios.

Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Purdue, en Indiana (Estados Unidos), han observado que el consumo de carne roja en cantidades por encima de lo recomendado no afecta a corto plazo en algunos de los factores de riesgo cardiovascular como la presión arterial o los niveles de colesterol en sangre. Esta nueva revisión de estudios publicada en el último número de la revista American Journal of Clinical Nutrition, aparecedespués de que durante los últimos 20 años se haya recomendado reducir la presencia de la carne roja en las dietas saludables. "Nuestra investigación parece apoyar su reincorporación", ha reconocido Wayne Campbell, autor de este trabajo, que además destaca que la carne "es un alimento rico en nutrientes, no sólo como fuente de proteínas sino también por sus aportes de hierro".

Las recomendaciones que han tratado de limitar el consumo de carne roja se basaban en estudios sobre los hábitos alimenticios de personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular. Aunque su ingesta se asociaba a un mayor riesgo, no demostraban que la carne roja fuera la causa directa de ese incremento.

Por ello, Campbell y su equipo analizaron 24 estudios para detectar una relación causa-efecto entre los hábitos alimenticios y los riesgos para la salud.

Según sus conclusiones, consumir más de la mitad de una porción al día de carne roja, lo que equivale a una pieza de 85 gramos tres veces por semana, no empeora la presión arterial, los niveles de colesterol HDL y LDL, ni los triglicéridos. La investigación incluyó todo tipo de carnes rojas aunque la mayoría era de ternera y cerdo.

Campbell reconoce que se necesitan más estudios ya que la evaluación de la presión arterial y el colesterol no son los únicos determinantes para que alguien desarrolle una enfermedad cardiovascular. Además, la medición de estos marcadores se realizó semanas o meses después de su ingesta, a pesar de que el desarrollo de estas patologías puede tardar años e incluso décadas en producirse.