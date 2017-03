Diego Murillo recibe la máxima distinción de la profesión médica

El presidente de AMA, Diego Murillo, recibió el pasado viernes 3 de marzo la Medalla de Oro de la Organización Médica Colegial (OMC). Se trata de la máxima distinción que concede la corporación colegial, que representa al conjunto de la profesión médica en nuestro país. Además, Diego Murillo ha sido nombrado Colegiado de Honor Nacional. El acto estuvo presidido por Ana Pastor, médico y presidenta del Congreso de los Diputados.

La OMC decidió por unanimidad en diciembre pasado otorgar esta distinción en reconocimiento a la trayectoria profesional de Diego Murillo y por el apoyo que ha prestado a lo largo de su fecunda vida profesional tanto al Consejo General de Colegios de Médicos como a cada uno de los Colegios de Médicos. Asimismo, se tuvo en cuenta su entrega permanente a la profesión médica y su contribución para intentar sacar adelante el baremo de daños sanitarios.

Durante su intervención, Murillo explicó que recibir este reconocimiento tiene "un indudable valor para mí como ser humano y como profesional de la medicina". Y que, "sin duda es el honor más preciado de mi intensa y dilata vida profesional".

Por su parte, Ana Pastor, destacó que Murillo "no ha sido solo un magnífico médico, ha sido un excelente gestor, un entusiasta de su trabajo y un gran valedor de numerosos proyectos sociales y sanitarios. "AMA no sería lo mismo si no hubiera tenido al frente a Diego Murillo", subrayó.