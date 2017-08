La Dra. Federica Gil Alonso galardonada con el premio Santa Isabel por su trayectoria en medicina

El Grupo HLA ha entregado otro año más sus Premios HLA Santa Isabel. Esta XXIV edición ha tenido como objetivo común reconocer la especial dedicación y la excelencia en el trato al paciente de su personal sanitario. Además de hacer patente que es un compromiso institucional estimular la calidez en la relación con el enfermo y sus familiares, y que es una exigencia de los centros promover una cultura asistencial, que tenga como eje de sus actuaciones las necesidades del paciente y el cumplimiento de las normas deontológicas y éticas, que deben caracterizar el ejercicio de las profesiones sanitarias.

Dentro de este certamen, la Dra. Federica Gil Alonso, de la Clínica HLA Santa Isabel, ha sido galardonada por su compromiso con el cuidado y acompañamiento al paciente. Y han sido los propios compañeros del centro, por medio de una votación interna, seguida por otra a nivel nacional, llevada a cabo por el Grupo HLA, los que le han otorgado el galardón.

“Se trata de un premio muy bonito porque han sido mis propios compañeros los que me lo han otorgado. Para mí ha sido todo un honor, y he podido comprobar de primera mano el cariño y respeto que me tienen los demás profesionales”, ha declarado la galardonada.

La Dra. Gil Alonso, está especializada en medicina general y comunitaria y lleva más de 7 años trabajando en el Servicio de Urgencias del centro sevillano del Grupo HLA. Además, durante su carrera ha pasado por otras especialidades como urgencias domiciliarias, medicina general o la unidad de pacientes crónicos y cuidados paliativos.

La finalidad de los premios HLA Santa Isabel es destacar las mejores trayectorias personales, acreditadas entre el personal asistencial del grupo HLA, en el ámbito de la excelencia y la dedicación personal al paciente, que permitan reconocer el liderazgo profesional y ético de los profesionales elegidos. Para reconocer a aquellos que, a juicio de sus compañeros, destacan por sus buenas prácticas clínicas y sirven de ejemplo en el desarrollo de las medidas que impulsen el compromiso de la excelencia en el trato a los pacientes.

En total se han entregado tres premios en dos categorías: Medicina y Enfermería. En el área médica, aparte de la Dra. Gil Alonso, los premiados han sido la Dra. Eva López Calleja, de HLA Vistahermosa en Alicante, por su dedicación al servicio del paciente y el Dr. Rafael Gómez Becerril, de HLA Jerez Puerta del Sur de Jerez de la Frontera en Cádiz, por su trayectoria profesional.

En el área de enfermería, los premiados han sido Teresa Sabanza, de HLA El Ángel de Málaga, por su servicio al cuidado del paciente, Lia Susana Sampaio, de HLA Inmaculada de Granada por la dedicación y disponibilidad en el desarrollo de la actividad asistencial y Armando Lemos de HLA San Carlos de Denia, Alicante, por el cumplimiento de las directrices en materia de humanización sanitaria.

Es la primera vez que los Premios HLA Santa Isabel se entregan fuera de la Ciudad de Sevilla. Esta XXIV edición se han entregado durante la XLI Asamblea de Lavinia, propietaria del Grupo Hospitalario HLA, en León.

Sobre HLA Grupo Hospitalario

El Grupo Hospitalario HLA está compuesto por 15 hospitales integrados con 27 centros médicos multiespecialidad y una red de unidades de referencia en tratamientos de última generación. 40 clínicas dentales, 8 unidades de reproducción asistida, 25 clínicas oftalmológicas dotadas de la más avanzada tecnología y 435 centros de análisis clínicos completan la estructura que HLA pone a disposición de sus pacientes. Con más de 1250 plazas de hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulante. Más de 30 años de experiencia y presencia en seis países configuran un modelo de atención que basa su filosofía en el trato humano, la excelencia, el liderazgo, la responsabilidad y la especialización.