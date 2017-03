Equidad al final de la vida

La Medicina se encarga de mejorar no solo la salud sino la calidad de vida, pero también de que el final de esta sea lo menos dramática posible. La asistencia al final de la vida es uno de los grandes retos del Sistema Sanitario y, por ello, tanto PSOE como Ciudadanos han registrado en el Congreso de los Diputados sendas propuestas para una futura Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.

Tras la lectura de estos proyectos, tanto la Organización Médica Colegial como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), de forma conjunta en el Grupo de trabajo de Atención Médica al final de la vida, han presentado y explicado cuáles serían sus propuestas y líneas rojas para el debate y desarrollo de dicha ley.

Frenar con formación clínica la 'obstinación terapéutica' es uno de los deseos expresos

Marcos Gómez Sancho, coordinador de este grupo, comenta que la situación es realmente urgente. "Actualmente, en España tenemos 196 servicios de cuidados paliativos. Por dar datos, significa que en España hay 225.000 pacientes que necesitarían cuidados paliativos y entre 50.000 y 60.000 no los reciben; por lo tanto, estamos hablando de unas cifras absolutamente catastróficas". Además, según Gómez Sancho, la situación es muy desigual, no solo por comunidades autónomas, sino también porque depende mucho de cada área de salud y de cada hospital. La inequidad de hecho no es solo territorial, también es por edad, porque "los niños están muy desatendidos, solamente hay 3 unidades de cuidados paliativos en España".

Incluso, existe desigualdad en la atención según la patología de los enfermos, puesto que según el representante de la OMC, "los pacientes de oncología tienen más posibilidades de ser atenidos, que los que padecen otras enfermedades".

La situación actual, según Eduardo Quiroga Cantero, vocal de Secpal y especialista en Oncología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es que "no todos los pacientes tienen acceso a los equipos de Cuidados Paliativos. Los que tienen esa posibilidad son atendidos en casa con la labor del médico paliativista, enfermería preparada y la importante labor de un psicólogo y un trabajador social, que contemplan los aspectos psicosociales del paciente y su familia".

Sin embargo, lo cierto es que "muchos pacientes se mueren en los hospitales, después de haber estado ingresados durante largos periodos, con sus familias rotas por haberse alterado por completo su dinámica, y en el peor de los casos fallecen en Unidades de Cuidados Intensivos, con poco contacto con los familiares".

Sobre esta cuestión, Quiroga Cantero aporta que "estamos rodeados de avances tecnológicos, muchos de ellos en el mundo de la Medicina y se pide al médico curar o al menos mantener la vida, a pesar de que en la balanza del sufrimiento no salen las cuentas".

Es lo que se denomina como "obstinación terapéutica", y según los representantes del grupo de trabajo de OMC y Secpal se debe a un déficit en la formación, que es una de las reclamaciones a esta posible futura ley. Así, según Marcos Gómez Sancho, pese a que la nueva normativa de Bolonia obliga a que exista una asignatura obligatoria de cuidados paliativos, "la realidad es que de las 39 facultades de Medicina españolas, solo 6 cumplen estas directrices, en 20 se toca el tema pero no de forma reglada y en 19 los cuidados paliativos no aparecen en sus planes de estudio".

Otras de las reclamaciones desde la Organización Médica Colegial y Sociedad Española de Cuidados Paliativos pasan por crear equipos multidisciplinares de cuidados paliativos, facilitar a las familias el cuidado del paciente con ayudas de la Ley de Dependencia y permisos laborales; favorecer la planificación anticipada de los cuidados y potenciar los cuidados paliativos pediátricos.

Asimismo, estas propuestas no se olvidan de las reclamaciones de los propios pacientes, que piden transparencia, afecto, empatía y una atención integral al final de la vida, por lo que una de las líneas rojas es que se contemple la sedación paliativa como un derecho de los pacientes, sin que quepa la objeción de conciencia, "pero pedimos que figure que siempre esté correctamente indicada por un médico", matiza Gómez Sancho, que asegura que "entre un 30 y un 40 % de los pacientes va a necesitar al final de su vida una sedación paliativa".