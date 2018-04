Escaso conocimiento sobre los tipos de cáncer de mama

Una encuesta realizada por Pfizer sobre el conocimiento de la población adulta andaluza sobre cáncer de mama metastásico (CMm) ha puesto de manifiesto que casi la mitad no sabe lo que es esta patología. Sin embargo, frente a este dato, el 93% de los encuestados respondieron que sí sabían lo que es el cáncer de mama, lo que acentúa aún más la necesidad de diferenciar las fases avanzadas de la enfermedad.

Según los datos, casi el 20% de andaluces afirmaron que las mujeres que viven con CMm tienen una probabilidad alta o muy alta de superarlo, cuando la realidad es que esta enfermedad, a día de hoy, es incurable. En la misma línea, casi el 20% de la población de Andalucía encuestada no conoce cuáles son las diferencias entre cáncer de mama y CMm.

Asimismo, el 60% de los encuestados afirmó que no era consciente de haber vis to información en torno a ella. "Los datos de esta encuesta refuerzan la percepción de todos los que trabajamos contra esta enfermedad y apoyan la llamada a la acción dirigida a todos aquellos que pueden aumentar el conocimiento sobre el CMm", indica el doctor Juan de la Haba, oncólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En este sentido, el 85% de los encuestados considera primordial la existencia de asociaciones y organizaciones que sirvan de soporte a las personas que viven con estas enfermedades. Diversos estudios han puesto de relieve que estas mujeres suelen sentirse aisladas y marginadas, incluso dentro de la comunidad de cáncer de mama . "Es una realidad que las campañas que se hacen actualmente ponen el foco en mensajes positivos sobre la superación del cáncer de mama, pero nunca mencionan esta otra cara de la enfermedad", añade el doctor de la Haba. "Muchas mujeres que viven con cáncer de mama metastásico no se sienten reconocidas en las campañas y en la información que se difunde sobre la enfermedad, porque el foco siempre es el cáncer de mama, pero de la fase avanzada no se menciona nada, y las diferencias son muy grandes", añade el doctor de la Haba.

El 20% de los andaluces encuestados consideran que tendrían mucha dificultad para encontrar información de ayuda a las personas que viven con la patología. Para cubrir este desconocimiento, Pfizer ha creado de la web Contigo en el cáncer de mama metastásico, que cuenta con el aval de la Federación Española de Cáncer de Mama.

www.cancerdemamametastasico.es