Expertos plantean una estrategia común en medicina personalizada

"La Medicina Personalizada de Precisión es una nueva área de la Medicina, no hay más remedio que seguir su camino, no hay alternativa", así explicaba Julio Sánchez Fierro, ex subsecretario de Sanidad y patrono de la Fundación Instituto Roche la situación actual de este nuevo reto de la Medicina. Es por ello que varios expertos, de diez sociedades científicas diferentes, congregados por la Fundación Instituto Roche, se han reunido para elaborar el documento con recomendaciones para una Estrategia Estatal de Medicina Personalizada de Precisión, que en palabras de Consuelo Martín de Dios, directora gerente de la Fundación Instituto Roche "no se trata de un plan, que no está hecho, sino de las recomendaciones de lo que debería contemplar una futura estrategia, basándonos en los planes que ya están hechos en países vecinos.

Se trata de un documento de consenso con 56 propuestas agrupadas en seis áreas. A saber, regulación, seguridad y gobernanza; formación y comunicación; traslación al modelo asistencial; cohesión y cooperación; almacenamiento, análisis y acceso a la información; e I+D+i. Todo ello basado en las estrategias que ya se han puesto en marcha en países vecinos como Francia, Reino Unido o incluso Estonia. "Si no reaccionamos va a ser tarde y España se va a quedar atrás en Medicina Personalizada", indica Consuelo Martín.

La selección de tratamientos o las patologías raras, áreas de especial interés

Dando datos más concretos, Juan Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Española de Genética Humana explicaba que en 2013 se realizaron en España alrededor de 6.000 test genómicos, mientras que en 2016 la cifra había llegado a los 24.000, sin embargo, existe una gran heterogeneidad respecto a la implantación de esta Medicina de Precisión en España. Así, según el experto Valencia es de las Comunidades Autónomas más avanzadas, mientras que Cataluña, Andalucía y Galicia han avanzado, pero solo en el lo teórico. "Por eso este es el momento de hacer algo coordinado de forma nacional", insistía Cruz Cigudosa.

Respecto a cómo debe ser esa estrategia, que debería partir desde el Ministerio de Sanidad, al que ya se le ha hecho llegar la propuesta, Ruth Vera, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, explicaba que una de las principales ideas es que "tenga una partida presupuestaria nacional de carácter finalista", al igual que ocurre por ejemplo en Francia. Ruth Vera también explicaba que gran parte de las recomendaciones están dirigidas a la formación de los profesionales, pero también de los pacientes. "Hay veces que por Medicina personalizada se interpreta que se va a hacer una pastilla concreta para cada paciente, y no es eso, por eso es importante explicarla e interpretarla y entender que abarca no solo los tratamientos, sino también los estilos de vida". Por su parte, Carlos López Otin, Catedrático de Bioquímica y Biología molecular en la Universidad de Oviedo, explicaba que "las familias con enfermedades genéticas se acaban convirtiendo en absolutos expertos en el lenguaje de las mutaciones de la enfermedad, por eso es importante aprovechar la oportunidad que surge para divulgar".

Jesús García Foncillas, director del Instituto Oncológico de la Fundación Jiménez Díaz, explicaba que, por ejemplo, en un caso de pulmón metastásico, lo que permite la Medicina Personalizada es dar un tratamiento en base al perfil genético del paciente. "Algunos pacientes tendrán tratamientos muy concretos según sus alteraciones, y en casos de ausencia de biomarcadores concretos, habrá que recurrir a un tratamiento de quimioterapia". Las terapias dirigidas a dianas terapéuticas concretas han permitido aumentar la supervivencia de los pacientes. Cruz Cigudosa explicaba que en el caso de enfermedades raras es más complejo. Lo primero es que no siempre el personal sanitario tiene acceso a una formación especializada, y por ello la familia suele llegar desesperada después de un largo camino en busca de un diagnóstico. Lla ciencia hoy permite identificar el 85 % de las mutaciones, lo que faltan son recursos para poder hacerlo.